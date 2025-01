Mini PC compatto ed efficiente oggi a SOLI 199€! SUPER PREZZO!

Se state cercando un mini PC potente e compatto, AceMagician V1 rappresenta un'occasione imperdibile su Amazon. Attualmente disponibile a soli 239€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 269,90€, offre anche un coupon di 40€ da attivare nella pagina del prodotto, portando il prezzo finale a soli 199€. Un'opportunità irripetibile per chi desidera un computer performante a un prezzo accessibile.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

AceMagician V1, chi dovrebbe acquistarlo?

AceMagician V1 è equipaggiato con il processore Intel Twin Lake-N N150, un quad-core con 4 thread e una frequenza fino a 3,6 GHz. Rispetto al modello precedente N100, le prestazioni sono migliorate del 10-15%, rendendolo ideale per ufficio, lavoro e intrattenimento. Inoltre, grazie a un TDP ridotto di soli 6W, assicura un consumo energetico estremamente contenuto.

Questo mini PC dispone di 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, garantendo avvii rapidi e fluidità operativa anche con più applicazioni aperte. Se necessitate di maggiore spazio di archiviazione, potete espandere l'SSD fino a 2TB, sostituendolo con un M.2 NVMe PCIe 3.0 o SATA.

AceMagician V1 si distingue anche per il suo design ultracompatto (3.9x3.9x1.3 pollici), che permette di risparmiare spazio sulla scrivania e persino di montarlo dietro un monitor grazie alla compatibilità VESA. Il sistema di raffreddamento migliorato assicura un funzionamento silenzioso e stabile, perfetto per chi lavora in ambienti tranquilli.

Dotato di WiFi 5 e Bluetooth 4.2, offre una connessione stabile per navigazione, streaming e download senza interruzioni. La scheda grafica Intel UHD supporta la riproduzione di contenuti in 4K UHD, e grazie alle uscite HDMI 2.0 e DP 1.4, è possibile collegare due schermi contemporaneamente, aumentando la produttività.

Grazie all'offerta attuale su Amazon, potete portarvi a casa AceMagician V1 a soli 199€, attivando il coupon disponibile sulla pagina del prodotto. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un mini PC potente, efficiente e conveniente. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini pc per ulteriori consigli.

