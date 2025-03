Per 160€ non troverai un monitor ultrawide migliore. L'unico limite? Lo spazio sulla scrivania

Se siete alla ricerca di un monitor ultrawide che offra un'esperienza visiva straordinaria a un prezzo sbalorditivo, c'è una proposta che non potete lasciarvi sfuggire. Con un prezzo base di 240€, questo monitor da 29 pollici è ora disponibile a soli 160€, grazie a un coupon di 80€ che rende questa offerta davvero imperdibile. L'unico limite a questa proposta potrebbe essere lo spazio sulla scrivania, quindi se non avete problemi a fare un po' di ordine, avrete un monitor che vi permetterà di godere di immagini nitide e realistiche.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 80% durante il checkout

Monitor ultrawide ADPOP, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor ultrawide da 29" offre una risoluzione WFHD di 2560 x 1080, un angolo di visione di 178° e un'area di visualizzazione più ampia del 33% rispetto ai tradizionali monitor 16:9. Con un gamut di colori sRGB del 99%, una profondità di colori di 16,7 milioni e un rapporto di contrasto di 1000:1, le immagini sono vivide, dettagliate e incredibilmente realistiche. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 75 Hz e la tecnologia FreeSync garantiscono una fluidità perfetta durante la visione di video e l'esperienza di gioco, riducendo al minimo il tearing dello schermo e migliorando l'esperienza complessiva.

Il monitor è progettato per offrire anche una protezione degli occhi, grazie alla tecnologia senza sfarfallio e al filtro di luce blu. Questi accorgimenti riducono significativamente la tensione oculare, permettendo di lavorare, guardare film o giocare per ore senza compromettere la salute visiva. Con la possibilità di inclinare il monitor da 5° in avanti a 22° indietro, potete facilmente trovare la posizione di visione più comoda. Inoltre, il design ergonomico e la compatibilità VESA offrono la possibilità di montare il monitor a parete per un'esperienza ancora più confortevole.

Un altro punto di forza di questo monitor è la sua ampia compatibilità con diversi dispositivi. Con una varietà di porte disponibili, inclusi 1 x DisplayPort, 1 x porta di ricarica USB-A, 1 x HDMI e un jack audio da 3,5 mm, potete collegare facilmente laptop, PC, console di gioco (PS5, Xbox, Switch, ecc.) e altri dispositivi. Questa versatilità rende il monitor ideale non solo per il lavoro ma anche per il gioco e l'intrattenimento.

