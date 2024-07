Monitor Corsair XENEON FLEX da 45": sconto FOLLE del 49%!

Se volete davvero asscurarvi il meglio del meglio in ambito monitor per PC gaming, non avete un'opzione migliore del monitor Corsair XENEON FLEX da 45" che è l'offerta imperdibile del giorno su Amazon. Con un prezzo originale di 2399,99€, è ora disponibile a soli 1229,86€ per un risparmio folle del 49%, che difficilmente si ripeterà fino al prossimo Black Friday. Si tartta di un monitor gaming ultra-immersivo che offre una curvatura regolabile, supporto per NVIDIA® G-SYNC e AMD FreeSync Premium, con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Non lasciatevi sfuggire questa eccezionale opportunità di elevare il vostro setup di gioco.

Corsair XENEON FLEX 45" : un top di gamma a un prezzo IRRIPETIBILE

Il Monitor Corsair XENEON FLEX da 45" è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e i professionisti della grafica che cercano prestazioni di alto livello e immagini di qualità cinematografica. Grazie alla sua tecnologia flessibile OLED, sviluppata dagli ingegneri LG Display, offre la possibilità di impostare la curvatura dello schermo secondo le esigenze, da completamente piatto fino a un valore di 800R, garantendo così un'esperienza visiva immersiva sia nel lavoro che nel gioco. Con una risoluzione WQHD (3440 x 1440) e un rapporto d'aspetto di 21:9, supportato da una cornice ultrasottile, questo monitor è in grado di offrire immagini dettagliate e super fedeli.

In aggiunta, la fluidità delle immagini è resa possibile da una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempi di risposta GtG di appena 0,03 ms. La tecnologia OLED di ultima generazione riduce efficacemente il motion-blur, elevando il realismo durante le scene d'azione e i giochi più frenetici. Grazie alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e la certificazione AMD FreeSync Premium, gli utenti possono godere di un'esperienza di visualizzazione nitida, con un input lag ridotto. Con una luminosità che può arrivare fino a 1000 nit e un'ampia gamma di colori DCI-P3 del 99%, il Monitor Corsair XENEON FLEX da 45" è la vostra scelt aideale se non vuoi davveroscendere a compromessi sulla qualità del tuo setup gaming.

