Monitor curvo Asus TUF da 34 pollici: CHE PREZZO! (-31%)

Se siete alla ricerca di un monitor di qualità, pensato soprattutto per il gaming, e magari avete considerato un dispositivo curvo, dovete assolutamente dare un'occhio a questa offerta su Amazon. Il monitor 21:9 UWQHD Asus TUF Gaming VG34VQEL1A è disponibile per soli 294,00€, con uno sconto del 31% circa rispetto ai precedenti 426,32€ a cui veniva proposto sulla piattaforma.

Monitor Asus TUF Gaming VG34VQEL1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus TUF Gaming VG34VQEL1A rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva immersiva e dettagliata che vogliono un dispositivo 21:9 senza compromessi, che con la sua curvatura immerge i giocatori al centro dell'azione. Grazie al suo ampio schermo curvo di 34 pollici e alla risoluzione UWQHD di 3440x1440, il monitor è in grado di offrire un campo visivo esteso che immerge i giocatori nel cuore dell'azione, assieme alla ben congegnata curvatura, utile anche per ottimizzare le sessioni di lavoro attraverso la divisione degli schermi.

Dotato di un tempo di risposta di 1 ms e di un refresh rate di 100 Hz, è l'ideale anche per i titoli competitivi, seppur dia il suo meglio nelle avventure marratove compatibili con i 21:9. La sua tecnologia Extreme Low Motion Blur e il supporto al Freesync assicurano immagini nitide e fluide senza problemi di tearing. Inoltre, con una copertura del 125% dello spazio colore sRGB e il supporto all'HDR offre colori vividi e realistici, un ottima chiusura per un dispositivo che non lascia nulla al caso!

L'Asus TUF Gaming VG34VQEL1A, disponibile per soli 294,00€, rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un monitor senza compromessi a un prezzo accessibile. Il dispositivo risulta perfetto per i setup con molto spazio, offrendo la massima immersione con il suo rapporto di 21:9, perfetto sia per i titoli competitivi che per le esperienze narrative che supportano lo standard.

