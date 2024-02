Questo mouse gaming è LEGGERO e costa POCHISSIMO! (-27%)

Siete in cerca di un mouse da gaming ultraleggero ma allo stesso tempo ad alte prestazioni? La promozione attuale su Amazon rende il Cooler Master MM710 una delle opzioni più allettanti sul mercato per chi è interessato all'acquisto. Questo accessorio si distingue per il suo peso piuma di appena 53 grammi, garantendo al contempo una precisione di 16.000 DPI. Dotato di pulsanti Omron, capaci di resistere a oltre 20 milioni di clic, il MM710 è ora disponibile al prezzo speciale di soli 36,55€, permettendovi di approfittare di uno sconto del 27%.

Cooler Master MM710, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MM710 è un must per gli appassionati di gaming alla ricerca del perfetto equilibrio tra leggerezza e prestazioni. Con il suo design ultraleggero di soli 53 grammi, ricoperto da una struttura traspirante a nido d’ape, questo mouse è pensato per ridurre l'affaticamento del polso e garantire lunghe sessioni di gioco senza disagi. La precisione è assicurata dal sensore ottico pixart pmw3389 da 16.000 DPI, offrendo sensibilità personalizzabile e scorrimento liscio, ideale per chi richiede la massima reattività nei movimenti rapidi di gioco.

Al prezzo di soli 36,55€ invece di 49,99€, il Cooler Master MM710 soddisfa sia i giocatori mancini che destrorsi, grazie alla sua forma simmetrica, e promette una durata notevole con pulsanti dotati di interruttori Omron molto resistenti. Gli utenti impegnati in lunghe sessioni di gioco o competizioni saranno quindi entusiasti di questa offerta, approfittando delle sue caratteristiche high-end a un costo accessibile.

In conclusione, il Cooler Master MM710 si distingue per la sua incredibile leggerezza, elevata precisione e costruzione duratura, offrendo una soluzione ottimale per chi cerca prestazioni superiori senza affaticamento durante sessioni prolungate di gioco. Approfittate di questo sconto per accaparrarvelo a un prezzo inferiore alla media.

