L'ATTACK SHARK R5 è disponibile su AliExpress con uno sconto eccezionale. Questo mouse da gaming wireless in fibra di carbonio monta il sensore PixArt PAW3950MAX con 42000 DPI e polling rate di 8000 Hz, garantendo precisione assoluta. Grazie allo sconto del momento, potete portarvelo a casa a meno di 60€. Un'opportunità imperdibile per i gamer più esigenti!

ATTACK SHARK R5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ATTACK SHARK R5 è il mouse perfetto per chi cerca prestazioni gaming di altissimo livello. Con il suo sensore PixArt PAW3950MAX da 42000 DPI e il polling rate di 8000 Hz, questo dispositivo è ideale per giocatori competitivi che necessitano di precisione millimetrica e reattività istantanea negli sparatutto in prima persona, nei MOBA o negli eSport professionistici. La costruzione in fibra di carbonio garantisce leggerezza estrema e resistenza, soddisfacendo le esigenze di chi affronta sessioni di gioco prolungate e richiede movimenti rapidi e precisi. Il microcontrollore Nordic 52840 assicura inoltre una connessione wireless stabile e a bassissima latenza, eliminando ogni preoccupazione sui ritardi di trasmissione.

Questa offerta rappresenta un'opportunità per chi desidera equipaggiamento da professionista a un prezzo accessibile. Vi consigliamo questo acquisto se state cercando di migliorare le vostre performance competitive, se praticate streaming e volete dotarvi di periferiche top di gamma, o se semplicemente apprezzate la tecnologia d'avanguardia nel gaming. La combinazione di specifiche tecniche premium e prezzo eccezionale lo rende perfetto anche per chi vuole fare il salto di qualità dal gaming casual a quello più serio, investendo in un mouse che non dovrete sostituire per anni.

L'ATTACK SHARK R5 è un mouse da gioco wireless che vi conquisterà con la sua struttura ultra leggera in fibra di carbonio. Dotato del potente sensore PixArt PAW3950MAX da 42000 DPI e polling rate di 8000 Hz, garantisce precisione estrema e tempi di risposta fulminei per dominare ogni partita.

