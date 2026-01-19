Se avete notato un aumento dei prezzi nel settore dell’hardware negli ultimi mesi, non siete soli. Molti appassionati e professionisti del gaming o della produttività si sono trovati a fare i conti con costi più elevati per componenti fondamentali. Corsair, però, ha deciso di venire incontro alle vostre esigenze con la campagna “New Year, New Gear”, offrendo occasioni imperdibili per aggiornare il vostro setup senza dover spendere una fortuna.

Offerte Corsair, perché approfittarne?

Durante questa iniziativa, valida fino al 31 gennaio, avrete l’opportunità di approfittare di sconti su alcuni dei prodotti più richiesti del brand. In particolare, le soluzioni AIO (All-In-One), ideali per il raffreddamento efficiente e silenzioso dei vostri sistemi, sono disponibili con uno sconto del 15% utilizzando il codice EE-AIO15. È il momento perfetto per migliorare le prestazioni del vostro PC senza rinunciare alla qualità.

Ma le offerte non finiscono qui: se state cercando una soluzione completa per l’organizzazione del vostro spazio di lavoro o del vostro setup da gaming, Corsair propone Platform:4, la scrivania modulare e versatile, con uno sconto del 20% grazie al codice EE-P4DESK20. Una possibilità unica per combinare comfort, funzionalità e design senza svuotare il portafoglio.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: i prezzi del mercato hardware possono essere altalenanti, ma grazie alla campagna “New Year, New Gear” avete la possibilità di aggiornare il vostro equipaggiamento a condizioni vantaggiose. Approfittate subito degli sconti su AIO e Platform:4 e iniziate il 2026 con un setup rinnovato e performante.

