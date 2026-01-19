Il TP-Link Archer NX500 è in offerta su Amazon a 219,99€ invece di 249,99€. Questo router 5G Wi-Fi 6 vi permette di sfruttare la rete 5G con velocità fino a 4,67 Gbps e offre una connessione dual-band AX3000 per streaming Ultra HD e gaming senza interruzioni. Plug & Play con scheda SIM, compatibile EasyMesh e dotato di porte Gigabit, rappresenta la soluzione ideale per portare la connettività di nuova generazione nella vostra casa.

Archer NX500, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link Archer NX500 rappresenta la soluzione ideale per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della rete 5G senza dipendere da una linea fissa tradizionale. Questo router si rivolge principalmente a professionisti in smart working, content creator e famiglie che necessitano di una connessione ultraveloce e stabile per streaming in Ultra HD, videoconferenze professionali e gaming online. Particolarmente indicato per chi vive in zone non raggiunte dalla fibra ottica o per chi necessita di una connessione di backup affidabile, il dispositivo offre velocità fino a 4,67 Gbps sulla rete 5G e Wi-Fi 6 dual-band AX3000, garantendo prestazioni eccellenti anche con numerosi dispositivi connessi simultaneamente.

La configurazione Plug & Play lo rende perfetto per utenti di qualsiasi livello di competenza: basta inserire una SIM 5G e il router è immediatamente operativo. La compatibilità con EasyMesh soddisfa le esigenze di chi necessita di estendere la copertura Wi-Fi in abitazioni di grandi dimensioni, mentre la porta WAN/LAN Gigabit offre la flessibilità di utilizzarlo anche come router tradizionale con modem via cavo o fibra. Con l'attuale sconto del 12% a 219,99€, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca prestazioni di livello superiore, sicurezza avanzata grazie a HomeShield e la libertà di una connettività 5G senza compromessi.

Il TP-Link Archer NX500 è un router di nuova generazione che porta la connettività 5G direttamente a casa vostra. Con velocità fino a 4,67 Gbps e tecnologia Wi-Fi 6 AX3000, garantisce streaming Ultra HD fluido e download istantanei. Il sistema Plug & Play vi permette di iniziare subito inserendo una SIM, mentre la compatibilità EasyMesh assicura copertura ottimale in ogni ambiente.

