MSI Claw arriva l'1 aprile, ma il prezzo non è uno scherzo

Di MSI Claw abbiamo parlato già in diverse occasioni, raccontandovi le nostre prime impressioni dal CES, dandovi un’idea delle prestazioni testando il chip al suo interno e raccontandovi specifiche e prezzi ufficiali per il mercato americano. Oggi abbiamo alcuni dettagli in più riguardo il lancio in Europa, ma le notizie non sono tutte positive.

Le informazioni provengono dall’e-commerce spagnolo PC Componentes, che ha aggiunto al proprio catalogo due dei tre modelli di MSI Claw che saranno disponibili. Il lancio è previsto per il 1 aprile, ma quello che ad alcuni può sembrare un vero “pesce d’aprile” è il prezzo: si parte da 879€ per la versione con Core Ultra 7, 16GB di RAM e SSD da 512GB, mentre la variante con SSD da 1TB costa la bellezza di 929€. Nessuna informazione riguardo il modello più economico, equipaggiato con processore Intel Core Ultra 5, non presente nel catalogo del negozio online. Abbiamo chiesto maggiori informazioni a MSI Italia e attualmente siamo in attesa di risposta.

Se dovessero rivelarsi reali, questi prezzi sarebbero ben superiori a quelli dei competitor, visto che ASUS ROG Ally con processore AMD Z1 Extreme, 16GB di RAM e SSD da 512GB costa 799€ di listino (attualmente è in sconto a 649€ sull’e-Shop ASUS). La situazione è leggermente diversa se prendiamo in esame Lenovo Legion GO, che costa 799€ nella versione con AMD Z1 Extreme, 16GB di RAM e SSD da 512GB, ma tocca gli 899€ nella variante da 1TB, avvicinandosi molto al prezzo trapelato di MSI Claw.

Oltre alla veridicità di queste indiscrezioni, a determinare il successo di MSI Claw saranno indubbiamente le prestazioni: il Core Ultra 7 dovrà fare molto meglio dello Z1 Extreme per convincere i videogiocatori a optare per la nuova handheld MSI, spendendo più soldi. Per avere un confronto reale non possiamo far altro che aspettare che MSI Claw arrivi sul mercato (o nelle mani dei primi recensori), la buona notizia è che non dovrebbe mancare molto.