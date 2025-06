Se state cercando un monitor gaming dalle prestazioni eccellenti e con tecnologie all'avanguardia, l'offerta attuale su Amazon per l'MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Proposto a soli 699€, questo display da 26,5 pollici raggiunge il suo prezzo minimo storico, offrendo caratteristiche da top di gamma pensate per i gamer più esigenti.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 combina un pannello QD-OLED con tecnologia Quantum Dot a 10 bit e pixel autoemissivi, assicurando una resa cromatica impeccabile e neri profondi, ineguagliabili dai classici pannelli LCD. La risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel) garantisce un eccellente equilibrio tra definizione e prestazioni, ideale per il gaming competitivo e per i contenuti multimediali ad alta qualità. Il pannello supporta 240 Hz di refresh rate e un tempo di risposta di appena 0,03 ms (GtG), offrendo un'esperienza visiva ultra fluida e reattiva, con certificazione VESA ClearMR 13000.

Grazie alla copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e una precisione cromatica ∆E ≤ 2, questo monitor è adatto anche a chi lavora con contenuti grafici professionali. Il supporto al DisplayHDR True Black 400 con contrasto nativo di 1.500.000:1 e picco di luminosità fino a 1000 nit rende ogni scena vibrante e realistica, sia nei giochi che nei film. Il sistema di raffreddamento passivo con dissipatore in grafene prolunga la vita del pannello evitando l'uso di ventole rumorose.

Il pacchetto è completato da funzionalità avanzate come l'OLED Care 2.0 contro il burn-in, il supporto alla modalità console, l'AI Smart Crosshair e le opzioni PiP/PbP per il multitasking. Le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a assicurano compatibilità completa con PC, Mac e console, mantenendo la risoluzione WQHD e i 240Hz anche su dispositivi di nuova generazione.

In definitiva, a soli 699€ MSI MAG 273QP QD-OLED X24 rappresenta una delle migliori scelte nella fascia alta dei monitor da gaming, con una combinazione di tecnologie di ultima generazione e prestazioni eccellenti. Se volete portare la vostra postazione a un nuovo livello, questa potrebbe essere l'occasione perfetta. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon