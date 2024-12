MSI Modern 15 a SOLI 419€: l'AFFARE dell'anno per un regalo di Natale indimenticabile!

Se siete alla ricerca di un notebook performante e conveniente, oggi è il momento perfetto per approfittare di questa offerta su Amazon. Infatti, MSI Modern 15 è disponibile a soli 419€, con un calo di prezzo rispetto ai precedenti 489,90€. Un’occasione imperdibile per chi cerca un laptop versatile e moderno. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook economici sotto i 500 euro per ulteriori consigli.

MSI Modern 15, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern 15 è pensato per coloro che desiderano prestazioni elevate in un formato elegante e portatile. Dotato di un display da 15,6 pollici Full-HD a 60Hz, offre immagini nitide e una resa visiva impeccabile. Il suo cuore pulsante è il processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione, accompagnato dalla grafica Intel Iris Xe, che garantiscono velocità e fluidità anche durante il multitasking e l’intrattenimento.

Con 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz e un SSD da 512GB M.2 PCIe, avrete a disposizione la velocità e lo spazio necessari per gestire file e applicazioni senza rallentamenti. La connessione WiFi 6 assicura una navigazione internet stabile e rapida, ideale per il lavoro da remoto e lo streaming.

MSI Modern 15 si distingue per il suo design elegante e portatile. Con uno spessore sottile e un peso di soli 1,7 kg, è perfetto per chi è sempre in movimento. La tastiera retroilluminata rende il lavoro pratico anche in ambienti poco illuminati, mentre il touchpad ingrandito e la possibilità di apertura a 180° con Flip-n-Share aumentano la produttività e facilitano la condivisione.

Grazie alla certificazione Hi-Res Audio, potrete godere di un suono cristallino per musica e intrattenimento. Inoltre, la garanzia di 2 anni assicura tranquillità, anche per acquisti con fattura. Oggi è l’ultimo giorno per ordinare e ricevere il vostro regalo in tempo per Natale. MSI Modern 15 rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra produttività o fare un regalo tecnologico sorprendente, soprattutto a questo prezzo.

Vedi offerta su Amazon