MSI MAG Infinite S3: CHE SCONTO per il PC desktop da gaming con RTX 4060 Ti! (-268€)

Se siete alla ricerca di un PC da gaming che non richieda installazioni e setup vari, allora quest'offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il MSI MAG Infinite S3 è attualmente disponibile a 1.299,00€, rispetto al prezzo originale di 1.567,35€, permettendovi di risparmiare il 17%, un totale di ben 268€. Parliamo di un dispositivo che proprio come un portatile da gaming è già pronto all'uso, ma con un design che lascia a bocca aperta!

Preassemblato MSI MAG Infinite S3, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG Infinite S3 è il candidato perfetto per gli appassionati di gaming che cercano un dispositivo desktop in grado di offrire ottime prestazioni, che non vogliono però cimentarsi nell'assemblaggio di una build e desiderano un prodotto già fatto e finito. Grazie a un processore Intel Core i5 i5-13400F e una scheda video GeForce RTX 4060 Ti da 8 GB, questo preassemblato soddisfa le esigenze di chi desidera immergersi nei titoli recenti con pochissimi compromessi, e non manca la possibilità di competere nei titoli più in voga.

Con 16GB di memoria DDR5 e un SSD da 1TB a completare la build, si assicura il supporto a praticamente tutti i titoli e tempi di accensione e caricamento ridotti all'osso. Inoltre, per quanto venga consegnata già pronta all'uso, questa build targata MSI è pensata per essere potenzialmente aggiornata nel corso nel tempo, grazie a un ottimo lavoro di cablaggio e al comodo case, che permettono di sostituire le componenti con facilità, garantendo nel mentre un airflow ottimizzato.

Non manca un design difficile da non notare, con luci RGB personalizzabili grazie al software Mystic Light della compagnia, utile sin da subito per rendere il case perfetto per qualunque ambiente. Non manca alla configurazione il sistema operativo Windows 11 Home, ciliegina sulla torta per tuffarsi direttamente in gioco senza badare troppo a impostazioni e setup.

In sintesi, per il prezzo di 1.299,00€, l'MSI MAG Infinite S3 rappresenta un'offerta allettante per chi cerca un PC desktop dal design accattivante, con performance elevate e ben ottimizzato per il gaming grazie alla sua componentistica di alta qualità. Le sue prestazioni sono ideate per soddisfare anche i giocatori più esigenti, in quanto pronte a sostenere qualunque titolo senza troppa necessità di impazzire con i settaggi. Va sottolineato che rimangono solamente 9 pezzi disponibili, se quindi questo PC desktop fa al caso vostro vi conviene non perdere un minuto.

