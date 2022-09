Con l’introduzione delle CPU Alder Lake, Intel è stata la prima ad adottare gli standard più recenti nella sua piattaforma, come il PCI-E 5.0 per GPU e SSD e le RAM DDR5. L’elevato costo iniziale e, forse, il fatto che si trattasse della prima generazione di processori e schede madri a supportare il nuovo standard, ha fatto si che l’azienda mantenesse la compatibilità anche con le DDR4, più economiche e facili da reperire. La situazione attuale vede in ripida discesa i prezzi della nuova generazione di memorie, motivo per cui ci saremmo aspettati schede madri Z790 dotate soltanto del supporto alle DDR5, esattamente come accaduto con AMD e le nuove motherboard con socket AM5.

Ciononostante, sembra che le DDR4 ci faranno compagnia ancora per un po’: MSI è infatti al lavoro per lanciare dei nuovi modelli di schede madri Intel Z790 che supportino proprio il vecchio standard di memoria.

Si tratta nello specifico dei modelli Z790 Edge DDR4, Z790 Tomahawk DDR4 e Z790 Pro DDR4, di cui i manuali sono da poco stati resi noti da Overclock.net, dopo essere stati scovati dall’insider momomo_us. Le schede madri in questione saranno in grado di supportare moduli DDR4-5333 in singola configurazione DIMM per canale e moduli DDR4-4400 in doppia configurazione DIMM per canale. Trattandosi di modelli non appartenenti alla fascia alta, i margini per un eventuale overclock dei processori Raptor Lake saranno probabilmente ridotti, in particolare se si vorranno usare alcune funzionalità specifiche, come la modalità Extreme Performance esclusiva su Core i9-13900K.

Stando alle indiscrezioni, questa modalità “Extreme Performance” consente di sbloccare i limiti di alimentazione del processore portandoli a 350W, in modo da spingere ulteriormente le frequenze, ma anche le temperatura. Per gestire un’assorbimento energetico simile sono necessari requisiti molto elevati che fanno aumentare il prezzo della scheda madre, quindi è naturale che su modelli più “budget-friendly” la funzionalità non sia presente. I modelli MSI trapelati sembrano a ogni modo una buona soluzione nel caso in cui ci sia la necessità di risparmiare qualcosa, senza rinunciare a un sistema dotato dell’ultima generazione di CPU Intel; la gamma Raptor Lake dovrebbe essere presentata il prossimo 27 settembre, in occasione dell’evento Intel InnovatiON.