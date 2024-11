Mediaworld si riprende il palcoscenico con questo notebook MSI sotto i 900€

Tra le numerose offerte del Black Friday su Amazon, Mediaworld si fa notare con un'imperdibile promozione sul notebook gaming MSI Thin 15 B13VE-2070IT, disponibile a soli 899€ anziché 1.099,99€. Dotato di una GPU RTX 4050, questo portatile vi permetterà di lavorare e giocare con fluidità, senza dover temere problemi di performance, sia nei programmi più complessi che nei giochi più esigenti.

MSI Thin 15 B13VE-2070IT, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Thin 15 B13VE-2070IT è il notebook gaming ideale per i creativi e gli appassionati di gaming che cercano un mix equilibrato di design elegante e prestazioni eccezionali. Il suo design pulito e accattivante in colorazione Cosmo Grey lo rende un simbolo di eleganza minimalista, adatto a coloro che desiderano trasmettere sicurezza e praticità anche attraverso i dispositivi tecnologici che utilizzano.

Grazie al processore Intel Core i7 serie H di 13a generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40, questo notebook è in grado di gestire compiti di grafica impegnativi, giochi pesanti e progetti di editing video, rendendolo ideale per chi richiede una macchina potente per il multitasking. Il miglioramento delle prestazioni di rete grazie alla banda a 6 GHz e l'inclusione di un'unità SSD PCIe Gen.4 sottolineano ulteriormente la sua idoneità per gli utenti che necessitano di alte velocità di lettura e scrittura, garantendo così che attività che richiedono grandi dimensioni e carichi pesanti.

Inoltre, il display ad alta frequenza di aggiornamento e il sistema audio DTS offrono un'esperienza di intrattenimento di alto livello per gli appassionati di giochi e contenuti multimediali. Connettività versatile e un prezzo di 899€, MSI Thin 15 B13VE-2070IT è perfetto per chi cerca prestazioni, design e qualità in un computer portatile.

