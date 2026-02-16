Il NETGEAR Router WiFi 7 Nighthawk RS700S è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo potente router tri-band raggiunge velocità fino a 19 Gbps, ideale per gaming, streaming in 8K e realtà virtuale. Dotato di una porta Internet da 10 Gig e copertura fino a 275 m², garantisce prestazioni superiori grazie alla tecnologia WiFi 7. Approfittate dello sconto del 21% e portatelo a casa a 631,99€ invece di 799,99€, con NETGEAR Armor incluso per un anno di sicurezza avanzata.

Router WiFi 7 Nighthawk, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NETGEAR Nighthawk RS700S rappresenta la soluzione ideale per gli utenti più esigenti che necessitano di prestazioni di rete assolute. È perfetto per i gamer professionisti che richiedono latenze minime e connessioni stabili, per i creatori di contenuti che lavorano con file di grandi dimensioni e streaming in 4K/8K, e per le famiglie numerose con decine di dispositivi connessi simultaneamente. Se operate in smart working con videoconferenze continue o se vi dedicate all'intrattenimento immersivo con realtà virtuale e aumentata, questo router WiFi 7 con velocità fino a 19 Gbps eliminerà ogni collo di bottiglia, garantendo una copertura eccezionale fino a 275 m².

Particolarmente consigliato per chi dispone o prevede di sottoscrivere connessioni Internet ultra-veloci, grazie alla porta da 10 Gigabit che vi permetterà di sfruttare appieno le offerte fibra di nuova generazione. La protezione integrata NETGEAR Armor inclusa per un anno soddisfa le esigenze di sicurezza di professionisti e famiglie preoccupate per la privacy online, difendendovi da malware e tentativi di furto d'identità. Con uno sconto del 21%, è il momento giusto per chi cerca un investimento duraturo in tecnologia di punta, capace di supportare le crescenti esigenze di connettività dei prossimi anni senza dover sostituire l'hardware.

Il NETGEAR Nighthawk RS700S è un router WiFi 7 Tri-Band che raggiunge velocità incredibili fino a 19 Gbps, ideale per gaming in tempo reale, streaming 4K/8K e realtà virtuale. Dotato di una porta Internet da 10 Gigabit e chip Broadcom avanzati, offre una copertura fino a 275 m² e prestazioni 2,4 volte superiori al WiFi 6.

