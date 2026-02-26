Su Amazon è disponibile il Tapo D205 Videocitofono 2K 3MP, una soluzione completa per la sicurezza domestica con campo visivo da 160°, rilevamento AI senza abbonamento, resistenza IP54 e batteria da 5200mAh con ricarica USB-C. Lo trovate a soli 39,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 20%.

Tapo D205, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tapo D205 è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria abitazione senza rinunciare alla praticità. È consigliato a chi vive in case indipendenti o appartamenti con ingresso autonomo, a famiglie che vogliono monitorare chi si avvicina alla porta anche da remoto, e a chi cerca un dispositivo senza abbonamenti mensili per il rilevamento AI delle persone. Grazie alla batteria da 5200mAh con autonomia fino a 180 giorni e alla compatibilità con il pannello solare, si rivolge anche a chi vuole una sicurezza senza manutenzione continua.

Questo videocitofono soddisfa l'esigenza di avere sempre il controllo degli accessi in tempo reale, grazie alla visione in 2K con campo visivo di 160° e all'audio bidirezionale per conversare istantaneamente con i visitatori. La certificazione IP54 lo rende adatto a qualsiasi condizione climatica, mentre le zone di attività personalizzabili riducono i falsi allarmi. A soli 39,99€ invece di 49,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole sicurezza smart senza compromessi.

Il Tapo D205 è un videocitofono smart con risoluzione 2K 3MP e campo visivo 160° per una copertura totale. Dispone di rilevamento AI, audio bidirezionale, batteria da 5200mAh con fino a 180 giorni di autonomia, ricarica USB-C e resistenza IP54.

