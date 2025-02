Non pagare per Monster Hunter Wilds! Questo acquisto te lo regala

Gli appassionati della saga Monster Hunter hanno un’opportunità imperdibile: Monster Hunter Wilds, in uscita il 28 febbraio 2025, può essere ottenuto gratuitamente acquistando un prodotto ASUS ROG selezionato su Amazon. Questa promozione consente di ricevere un codice per la versione PC del gioco senza costi aggiuntivi, rendendo l’acquisto di un nuovo prodotto più vantaggioso. L’offerta è valida fino al 20 marzo, con la possibilità di riscattare il codice tra il 13 febbraio e il 3 aprile.

Promo Asus ROG, come funziona?

Per aderire alla promozione, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi. Tra il 13 febbraio e il 3 aprile, è necessario compilare il modulo di iscrizione fornendo le informazioni richieste e caricando la prova d’acquisto del prodotto ASUS ROG idoneo. Una volta completata questa fase, ASUS esaminerà e approverà la richiesta. Se tutto è in regola, il codice del gioco verrà inviato tramite e-mail, pronto per essere riscattato su Gameplanet.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per aggiornare la propria attrezzatura da gaming con un prodotto ASUS ROG di ultima generazione e, allo stesso tempo, assicurarsi gratuitamente uno dei titoli più attesi dell’anno. Con il suo mix di esplorazione, caccia ai mostri e grafica mozzafiato, Monster Hunter Wilds promette un’esperienza entusiasmante per tutti i giocatori, dai veterani della saga ai nuovi arrivati.

Per maggiori dettagli sui termini e condizioni della promozione e l’elenco dei prodotti idonei, è possibile visitare la pagina promozionale di Amazon al link che vi abbiamo lasciato in calce.

