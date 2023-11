Non perderti l'offerta di NordVPN! Fino al 69% di sconto e 3 mesi gratis

L'atteso Black Friday, il momento in cui gli store offrono sconti imperdibili, è ormai alle porte. Nord VPN, però, ha già anticipato l'evento con una promozione eccezionale, permettendovi di risparmiare fino al 69% sui piani premium!

Fino al 24 novembre, infatti, i piani Standard, Plus e Completo sono accessibili a prezzi straordinariamente convenienti, soprattutto per le opzioni biennali, per cui non vi resta che scegliere il piano più adatto alle vostre esigenze e al vostro budget. Il nostro consiglio è il piano Completo, ovvero il più conveniente, in offerta a soli 4,99€ al mese (per un totale di 134,73€ per i primi due anni).

Nord VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Nord VPN è uno dei migliori provider di VPN sul mercato, e con il piano Completo otterrete accesso a un pacchetto completo di funzionalità utili, inclusa una VPN sicura e veloce, anti-malware, protezione da hacker, password manager, ad blocker e molto altro. Si tratta di una scelta ideale per chi cerca una connessione sicura, specialmente durante i viaggi.

Grazie a Nord VPN, infatti, potrete connettervi anche alle reti pubbliche Wi-Fi, le più vulnerabili ad attacchi hacking, in totale sicurezza. Inoltre, potrete scegliere qualsiasi server internazionale, il modo da accedere a contenuti geograficamente limitati in piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e altro.

Tornando a parlare dei prezzi, vi abbiamo già menzionato l'ottima offerta sul piano Completo, ma di seguito vi riportiamo i prezzi relativi agli altri piani in sconto:

Completo Biennale | 4,99€ al mese (-69%)

| 4,99€ al mese (-69%) Plus Biennale | 3,99€ al mese (-62%)

| 3,99€ al mese (-62%) Stanndard Biennale | 2,99€ al mese (-63%)

| 2,99€ al mese (-63%) Completo Annuale | 6,49€ al mese (-60%)

| 6,49€ al mese (-60%) Plus Annuale | 5,49€ al mese (-48%)

| 5,49€ al mese (-48%) Standard Annuale | 4,49€ al mese (-45%)

