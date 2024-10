NordVPN anticipa il Black Friday! Da oggi 74% di sconto e 3 mesi in regalo

Il Black Friday è un evento che si svolge ufficialmente verso la fine di novembre, ma come ogni anno, le offerte iniziano a spuntare diverse settimane prima, con l'obiettivo di catturare l'attenzione dei consumatori per primi. NordVPN si distingue anticipando tutti, lanciando una promozione accompagnata da materiale grafico a tema Black Friday, che consente a tutti di abbonarsi alla sua VPN a prezzi mai così competitivi. Gli sconti arrivano fino al 74%, e c'è un'ulteriore buona notizia: questa percentuale si applica a tutti i piani di abbonamento, dal "Base" fino all'"Ultimate". Cercate la ciliegina sulla torta? Il provider offre anche 3 mesi in regalo.

Black Friday NordVPN, perché approfittarne?

Acquistare online durante il periodo Black Friday significa navigare attraverso una miriade di offerte, ma con questo afflusso di vendite arriva anche un aumento dei rischi legati alla sicurezza informatica. Usare NordVPN durante questo periodo frenetico consente di proteggere i vostri dati personali mentre fate acquisti su store online, specialmente su piattaforme che potreste non conoscere. La crittografia del traffico internet fornita da NordVPN garantisce che le vostre informazioni sensibili, come numeri di carta di credito e indirizzi, rimangano al sicuro da potenziali minacce.

Oltre a migliorare la sicurezza, NordVPN vi offre la possibilità di accedere a contenuti geo-bloccati. Questo significa che, durante il Black Friday, potete sfruttare le offerte di diversi store online a livello globale, anche quelli non disponibili nel vostro paese. L'esperienza di shopping online sarà quindi ancora più gratificante.

Infine, la reputazione di NordVPN come uno dei migliori fornitori VPN non è da sottovalutare. Con un supporto clienti attivo 24 ore su 24 e una rete di server altamente performante, potete acquistare in tutta tranquillità, senza preoccuparvi di rallentamenti o interruzioni. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di investire nella vostra sicurezza online e di rendere il vostro Black Friday più sicuro e vantaggioso.

