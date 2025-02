NordVPN: il 72% di sconto è ancora più conveniente con 6 mesi extra

NordVPN si conferma uno dei migliori servizi per la privacy online grazie a un'offerta imperdibile. Oltre al consueto sconto del 72%, gli utenti possono ora ottenere 6 mesi extra di servizio, rendendo l’abbonamento ancora più conveniente. Questa promozione consente di proteggere la propria connessione a un costo ridotto, assicurando al contempo un’esperienza di navigazione sicura e senza restrizioni.

Vedi offerte su NordVPN

NordVPN con 6 mesi extra, perché approfittarne?

Per approfittare di questa opportunità, basta scegliere un piano tra le opzioni Plus e Ultimate. Entro 48 ore dall’attivazione dell’abbonamento, si riceverà via email un coupon per riscattare i 6 mesi gratuiti. Questa formula permette non solo di estendere il proprio piano biennale, ma anche di regalare i mesi extra a un’altra persona, offrendo così un ulteriore vantaggio agli utenti che desiderano condividere la sicurezza online con amici o familiari.

NordVPN è rinomata per le sue elevate prestazioni e funzionalità avanzate, tra cui la crittografia di livello militare, la protezione contro malware e il blocco degli annunci indesiderati. Il servizio consente di navigare in totale anonimato, aggirando le restrizioni geografiche e proteggendo i dati personali da occhi indiscreti. Con server distribuiti in tutto il mondo, gli utenti possono godere di una connessione stabile e veloce, indipendentemente dalla loro posizione.

Grazie a questa promozione, il costo dell’abbonamento parte da soli 3,39€ al mese, rendendo NordVPN una scelta conveniente per chiunque desideri migliorare la propria sicurezza online. Approfittare dello sconto del 72% e dei 6 mesi extra rappresenta un'opportunità unica per ottenere una delle migliori VPN a un prezzo competitivo.

Vedi offerte su NordVPN