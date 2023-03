Vi abbiamo raccontato più volte quali sono i vantaggi di una VPN e perché sceglierne una. Ma quale scegliere tra le migliori VPN? Questo è il primo di una serie di articoli in cui confronteremo i diversi servizi, per mostrarvi con dei veri e propri versus quali sono i più adatti alle vostre esigenze, che si tratti di guardare streaming o di navigare in sicurezza ovunque nel mondo.

Oggi parleremo dei due servizi più famosi e conosciuti: quale scegliere tra ExpressVPN e NordVPN? Le due VPN sono simili, ma hanno alcune differenze chiave per cui una è preferibile all’altra in determinati scenari. Nel corso dell’articolo parleremo di prezzi, velocità di connessione, funzionalità, servizio clienti e sicurezza.

NordVPN vs ExpressVPN: prezzi

Sia NordVPN che ExpressVPN offrono un periodo di prova “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni, che vi permette di riavere i vostri soldi nel caso in cui non siate soddisfatti del servizio, senza dover fornire spiegazioni.

Al momento, NordVPN è più conveniente di ExpressVPN: il piano che comprende VPN e Password Manager (denominato Plus) è disponibile a 12,99€ euro al mese, che diventano 5,99€/mese se si sceglie il piano di un anno e 4,49€/mese se si opta per quello di due anni. Inoltre, se non si ha bisogno di un password manager e si sceglie solamente la VPN, i prezzi scendono a 11,99€/mese, che diventano 4,99€/mese per un anno di abbonamento e 3,49€/mese per due anni.

ExpressVPN include di default anche un password manager e, sebbene l’abbonamento mensile sia più economico rispetto a NordVPN (12,65€/mese), il piano annuale è più costoso e dovrete sborsare 8,13€ mese. ExpressVPN non ha un piano biennale, ma ne offre uno da 6 mesi al costo di 9,76€/mese.

Oltre alle classiche carte di credito, ExpressVPN e NordVPN accettano anche criptovalute e carte prepagate.

NordVPN vs ExpressVPN: funzionalità e caratteristiche

Una VPN si sceglie innanzitutto per le sue funzionalità, come ad esempio le app disponibili e la capacità di sbloccare i vari servizi di streaming, e per caratteristiche come i server a disposizione e le velocità raggiunte.

Sia ExpressVPN che NordVPN offrono applicazioni per Windows e macOS, oltre a uno strumento da linea di comando per l’installazione anche su Linux. Le app mobile sono disponibili sia su Android che su iOS.

NordVPN metta a disposizione sei connessioni simultanee, una in più di ExpressVPN, che si ferma a cinque. Inoltre NordVPN integra Threat Protection, che si occupa di bloccare pubblicità, tracker, malware, siti pericolosi e tentativi di phishing; ExpressVPN mette invece a disposizione Threat Manager, che si limita a bloccare i tracker.

Entrambe le VPN possono anche essere installate sui router. In questo caso l’esperienza con ExpressVPN è migliore, soprattutto per il processo di installazione più semplice e automatico, mentre NordVPN va installata manualmente. A questo proposito, vi segnaliamo che se installate la VPN in questo modo, tutte le connessioni tramite quel router saranno protette e verrà conteggiata solamente una delle connessioni simultanee disponibili, indipendentemente dal numero di device connessi.

Parlando invece di DNS, entrambi i servizi proteggono dal DNS Leak e supportano Smart DNS, per accedere ai servizi di streaming anche su dispositivi su cui la VPN non è supportata (come ad esempio le console). ExpressVPN fornisce anche un DNS criptato a 256-bit su server privati, che garantisce maggior sicurezza.

Come saprete in Cina la maggioranza dei servizi che usiamo comunemente è bloccata, quindi senza una VPN risulta davvero complicato accedere alle mail, alle proprie foto online e così via. Sia NordVPN che ExpressVPN funzionano e vi permettono di sbloccare i servizi che usate solitamente, ma tenete presente che la pagina principale di ExpressVPN è bloccata ed è necessario usare un indirizzo alternativo per accedervi.

NordVPN offre anche un servizio di IP statico e dedicato (a cui può accedere solo l’utente), assente su ExpressVPN. Pagando un piccolo extra annuale si potrà avere un indirizzo IP fisso, che non cambia mai, scegliendo un paese tra Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Canada, Germania, Italia e Giappone. In questo modo si possono risolvere eventuali problemi con tutti quei servizi che non digeriscono bene i continui cambi di indirizzo IP.

Altre funzionalità che NordVPN mette a disposizione e che mancano su ExpressVPN sono Meshnet, che permette di connettersi ad altri dispositivi direttamente (senza passare da un server VPN) tramite tunnel privati cifrati, dark web monitor, che analizza i siti del dark web e avvisa se le credenziali sono in pericolo in modo da proteggere i vari account e dati dell’utente, server offuscati, ossia server VPN che nascondono l’uso di una VPN per il reindirizzamento del traffico e permettono di eludere gli strumenti che dovrebbero bloccare il traffico VPN, double VPN di cui parleremo tra poco e Onion over VPN, che permette di collegarsi a un server NordVPN per poi accedere al network TOR con una maggiore privacy e senza la necessità di un browser apposito.

NordVPN vs ExpressVPN: streaming

Sia ExpressVPN che NordVPN si comportano molto bene con i servizi di streaming, riuscendo a sbloccare tutti i più famosi senza particolari problemi. Entrambi funzionano bene con Netflix, HBO Max, e così via; anche con BBC iPlayer, notoriamente complicato da sbloccare e che spesso causa qualche grattacapo, non ci sono stati problemi.

NordVPN vs ExpressVPN: server e prestazioni

ExpressVPN ha 3000 server in 94 paesi, mentre NordVPN ha 5400 server in 60 paesi. Ciò significa che anche se NordVPN ha il network più grande, potrebbe non offrirvi la possibilità di connettervi da un particolare stato, magari presente nella lista di ExpressVPN. In questo caso vi consigliamo quindi di dare un’occhiata ai paesi da cui è più probabile (o frequente) vi colleghiate.

I server di NordVPN offrono un servizio di Double VPN, che su ExpressVPN manca. Si tratta della possibilità di far passare la connessione da un secondo server VPN prima che arrivi a destinazione, crittografando i dati due volte e aumentando di molto la sicurezza.

Parlando di prestazioni, possiamo dire che ExpressVPN e NordVPN siano tra le più veloci VPN provate, ma dai nostri test NordVPN risulta più veloce. Qui sotto potete trovare tre speedtest effettuati sulla nostra rete, il primo senza VPN attiva per avere un valore di riferimento, il secondo con NordVPN e il terzo con ExpressVPN, entrambe collegate a un server in Italia. Come potete vedere NordVPN è più veloce di ExpressVPN, come comunque non si comporta affatto male.

Nessuna VPN attiva NordVPN ExpressVPN

NordVPN vs ExpressVPN: sicurezza e privacy

Sia ExpressVPN che NordVPN supportano i protocolli OpenVPN, IKEv2 e L2TP, oltre ai protocolli proprietari chiamati rispettivamente Lightway e NordLynx, basato su WireGuard. Entrambe le VPN usano crittografia AES 256-bit, praticamente impossibile da violare, mentre il canale di controllo usato per la distribuzione delle chiavi AES e per stabilire le connessioni è protetto da crittografia RSA, ma ExpressVPN usa una chiave da 4096 bit, migliore di quella 2048 bit usata da NordVPN.

Entrambe integrano poi un kill switch, che fa cadere la connessione se per caso la VPN si disconnette. NordVPN ha un vantaggio, la possibilità di scegliere se usare un kill switch “generico” o uno configurabile in modo che agisca solamente su alcune applicazioni predefinite. Questa opzione manca su ExpressVPN, che mette a disposizione lo split tunnelling (presente anche in NordVPN), che consente di scegliere quali app escludere dalla VPN e quali tenere protette.

NordVPN tutela la privacy non registrando alcun log, né sull’uso della VPN né sulle connessioni; si limita a raccogliere dati relativi alle pubblicità su dispositivi mobili per uso interno. Questa politica è stata confermata (per la terza volta) da un audit di Deloitte dello scorso gennaio: la società, dopo aver svolto una valutazione indipendente, non ha evidenziato alcun segno di una violazione della policy no-log di NordVPN.

Anche ExpressVPN attua una politica no-log, ma tiene traccia dell’ID dell’account, della data di connessione e dei server di partenza e destinazione, oltre alla quantità di dati trasferiti. In ogni caso non traccia il vostro indirizzo IP, le richieste DNS, la cronologia o la destinazione del traffico, rendendo quasi impossibile tracciarvi.

NordVPN vs ExpressVPN: assistenza clienti

NordVPN ed ExpressVPN offrono assistenza via email, live chat e sistema ticket, inoltre mettono a disposizione un database in cui è possibile ricercare le informazioni e i problemi più comuni. Entrambi rispondono abbastanza rapidamente e in maniera completa alle domande, offrendo un buon supporto agli utenti.

NordVPN vs ExpressVPN: qual è meglio?

ExpressVPN è una delle migliori VPN sul mercato, ricca di funzionalità, veloce, sicura e con un password manager integrato, inoltre permette di sbloccare praticamente tutti i servizi di streaming.

Nonostante questo, NordVPN a nostro avviso è migliore: ha un maggior numero di server, la possibilità di avere un IP statico e dedicato, è più veloce di ExpressVPN e funziona altrettanto bene con i servizi di streaming, compreso BBC iPlayer.

NordVPN è anche più economico di ExpressVPN, soprattutto se non avete bisogno di un password manager, magari perché ne usate già un altro; se vi serve unicamente una VPN, NordVPN è la scelta migliore.