Norton 360: metti in sicurezza il tuo PC con questi sconti fino al 34%!

Assicurarsi di navigare in modo sicuro in rete è di cruciale importanza al giorno d'oggi, specialmente quando si è fuori casa. Se state, dunque, cercando un software che vi fornisca una protezione completa contro qualsiasi minaccia informatica su tutti i vostri dispositivi, vi consigliamo di esplorare l'ampia selezione di Norton 360 Antivirus disponibile sul catalogo Amazon, attualmente scontata fino al 34%!

Le versioni premium di questo software antivirus leader di mercato, tra cui Standard, Plus, Deluxe e Premium, sono tutte attualmente in sconto. Queste si differenziano per il numero di dispositivi che è possibile collegare e per le funzionalità aggiuntive offerte, come lo spazio di archiviazione in cloud e la protezione per i minori. Potrete, quindi, scegliere la versione che meglio si adatta alle vostre esigenze, risparmiando notevolmente e iniziando a navigare in completa tranquillità.

Norton 360, chi dovrebbe abbonarsi?

Norton 360 è l'opzione ideale per chiunque voglia proteggere i propri dispositivi, garantendo la massima privacy online e usufruendo di un'interfaccia intuitiva adatta a tutti i livelli di esperienza. A differenza di altri antivirus sul mercato, con i piani premium di Norton 360 avrete anche accesso a una VPN per garantire l'anonimato online, oltre a un pratico gestore di password per tenere al sicuro le vostre credenziali e ben 50 GB di spazio di backup nel cloud, rendendolo ideale per chi desidera usufruire di tali servizi senza acquistare abbonamenti separati.

In particolare, la versione Premium, disponibile a soli 26,99€ invece di 69,99€, è ideale per chi vuole proteggere tutti i propri dispositivi, dato che potrete utilizzare l'antivirus su 10 device, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet. Si tratta indubbiamente di una soluzione eccellente per chi è spesso fuori casa e si connette a reti Wi-Fi pubbliche, che sono più inclini a subire violazioni della privacy.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle varie versioni di Norton 360, dove potrete scoprirle tutte e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve.

