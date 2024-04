Norton Antivirus Plus 2024 per 1 anno a meno di 10€!

Non perdete l'offerta speciale Amazon sulla licenza annuale di Norton Antivirus Plus 2024, disponibile ora a soli 9,23€ anziché 13,21€. Questo software antivirus completo è compatibile sia con PC che con Mac e offre una protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online. Norton Antivirus Plus 2024 include anche un Password Manager per gestire in modo sicuro le vostre credenziali e 2 GB di backup del PC nel cloud per proteggere i vostri file da perdite accidentali.

Norton Antivirus Plus 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton Antivirus Plus 2024 è la scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di una protezione completa per il proprio dispositivo, che sia esso un PC o un Mac. Questa soluzione è particolarmente consigliata per gli utenti che navigano frequentemente su internet e che hanno bisogno di una difesa efficace contro una vasta gamma di minacce online, come ransomware, virus, spyware e attacchi di phishing. Grazie alla sua capacità di generare, memorizzare e gestire password e informazioni su carte di credito in modo sicuro, il Norton Antivirus Plus 2024 soddisfa anche le esigenze di chi cerca una soluzione per gestire le proprie credenziali online senza preoccupazioni.

Il prodotto si rivolge inoltre a chi è preoccupato per la sicurezza dei propri documenti importanti e desidera un livello aggiuntivo di sicurezza attraverso il backup nel cloud, offrendo 2 GB per il salvataggio dei file come prevenzione dalla perdita di dati. Gli utenti che apprezzano avere il pieno controllo delle connessioni in entrata e in uscita dal proprio computer troveranno particolarmente utile lo Smart Firewall inclusi.

Grazie a uno sconto Amazon del 30% che fa scendere il prezzo a 9,23€, Norton Antivirus Plus 2024 rappresenta una soluzione di sicurezza affidabile a un costo accessibile. Con il suo approccio olistico alla protezione online, comprese funzionalità avanzate di gestione delle password e backup sul cloud, consigliamo vivamente l'acquisto per garantire la sicurezza dei vostri dispositivi da una vasta gamma di minacce informatiche.

Vedi offerta su Amazon