Notebook gaming ACER con RTX 4060 in sconto di 170€ con questo coupon!

Mentre siamo tutti in attesa che partano le tanto desiderate "Offerte di Primavera Amazon" (l'appuntamento è per il prossimo 20 marzo!), c'è da dire che sullo store c'è sempre spazio per qualche buona occasione da cogliere al volo, specie quando si mettono di mezzo gli Amazon Coupon. E così, su questa scia, vi segnaliamo oggi uno sconto di ben 170 euro sullo splendido notebook da gaming Acer Predator Helios Neo 16, ora disponibile sullo store a 1.820,00€, ben chiaro che l'invito è quello di approfittarne subito, visto che le scorte sono attualmente molto risicate!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 170€ durante il checkout

Notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook da gaming Acer Predator Helios Neo 16 è, indubbiamente, una scelta ideale per chiunque cerchi un notebook performante, che sia in grado di supportare dignitosamente l'esperienza di gioco, anche quando messa alla prova con titoli moderni, e particolarmente "esigenti" dal punto di vista delle performance hardware. In tal senso, parliamo di un notebook animato da un processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione e da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, la cui accoppiata è più che in grado di sopperire alle richieste prestazionali dei giochi di ultima generazione.

A ciò si uniscono poi un ottimo display WQXGA IPS da 16 pollici con refresh rate di 165 Hz, 16 GB di RAM DDR5 espandibili e l'SSD da 512 GB, in quella che è una configurazione che non tornerà utile solo ai gamer ma che, anzi, potrebbe tranquillamente supportare nelle attività professionali e/o di svago creativi e professionisti, potendo gestire agilmente anche suite grafiche impegnative dal punto di vista delle performance, come software Adobe e CAD.

Inoltre, grazie alla possibilità di espandere la memoria fino a 4 TB per l'archiviazione e 64 GB di RAM, assieme alla vasta gamma di porte disponibili, questo notebook si propone in modo da poter davvero soddisfare molteplici esigenze tecniche, risultando così una scelta sì da gaming, ma estremamente versatile in diversi ambiti.

Ben chiaro che i coupon sconto, così come i pezzi, sono davvero molto limitati, il nostro invito è quello di approfittare subito dello sconto che sta proponendo Amazon su questo ottimo Acer Predator Helios Neo 16, così che possiate portarvi a casa una macchina top di gamma ad un prezzo più appetibile che mai.

