Notebook fino a 500€ di sconto! Partono le Acer Black Weeks

"Acer Black Weeks", è questa la nuova promozione dello store Acer. Fino al 25 luglio, l'obiettivo è rendere più conveniente l'acquisto di un nuovo PC o periferica Acer, offrendo sconti fino a 500€ su tutto il catalogo. Questa iniziativa attira l'attenzione di chiunque, dagli utenti alla ricerca di un portatile per l'uso quotidiano a quelli che preferiscono una potente macchina da gaming, inclusi monitor e vari accessori.

Vedi offerte su Acer

Acer Black Weeks, perché approfittarne?

Con l'opportunità di risparmiare fino a 500€ su una vasta gamma di prodotti Acer, è un'occasione unica per acquistare tecnologia di qualità a prezzi vantaggiosi, rendendo accessibili alcuni dei migliori prodotti Acer a un pubblico più ampio. Ad esempio, con uno sconto massimo di 500€, potrete acquistare il Predator Orion 3000, un PC gaming desktop già assemblato.

Ideale per chi preferisce un PC pronto all'uso senza il fastidio dell'assemblaggio o per chi non ha competenze tecniche per farlo da sé. Il prezzo finale di questo PC, originariamente a 2.499€, sarà di soli 1.999€, visibile direttamente nel carrello insieme agli altri prodotti in offerta. Monta una CPU Intel Core i7-13700F, ben 32GB di RAM e una GeForce RTX 4070. Come ciliegina sulla torta il case compatto, che distribuisce in modo ottimale il raffreddamento tra l'area della CPU/GPU e quella dell'alimentatore e dell'SSD.

Le ventole, progettate con lame bioniche, hanno tutte quattro LED RGB, e con l'aiuto dell'illuminazione Pulsar tramite PredatorSense, potrete scegliere tra una composizione di luci semplice o una più complessa. Insomma, uno di quei PC che non solo offre prestazioni elevate, ma si distingue anche per il design.

Vedi offerte su Acer