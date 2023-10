Notebook gaming HP con RTX 3050 a soli 799€ grazie al coupon eBay!

Il nuovo coupon rilasciato da eBay, che vi abbiamo descritto nel nostro articolo dedicato, offre un risparmio del 15% su un'ampia gamma di prodotti. Tra questi, spicca un notebook da gaming HP, apprezzato per le sue prestazioni e il suo design accattivante. Utilizzando il codice "PASSIONI23", è possibile abbattere il prezzo di ben 100,00€, portandolo a soli 799,90€.

Le scorte sono in rapido esaurimento, quindi agite ora se volete accaparrarvi uno degli ultimi pezzi disponibili. C'è il rischio che dobbiate aspettare fino al Black Friday per nuove opportunità di risparmio, e non è certo che questo specifico modello sarà nuovamente protagonista di importanti sconti entro la fine dell'anno.

HP Gaming Victus 15, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Gaming Victus 15 è un notebook da gaming particolarmente ambito grazie alla sua potenza e alla sua portabilità, rendendolo l'acquisto ideale per chi necessita di un computer performante anche in mobilità. Che si tratti di continuare una sessione di gioco durante un viaggio in treno, o di realizzare lavori di editing video senza dover ricorrere a un PC fisso, l'HP Gaming Victus 15 è all'altezza della sfida.

Grazie alla sua scheda video Nvidia dedicata, questo notebook è in grado di sostituire gran parte dei PC desktop, offrendo una potenza senza compromessi. Inoltre, è perfetto per chi desidera sfruttare appieno la risoluzione Full HD del suo schermo da 15,6 pollici, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e dettagliata.

Grazie al coupon, i 799,90€ sono attualmente i più bassi del web per questo modello, ma lo saranno fino al 15 ottobre, quando poi tornerà a 899,90€, mettendosi in linea con le proposte di altri store online.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B: inserire il coupon "PASSIONI23" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto extra.

