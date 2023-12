Notebook gaming MSI con RTX 3050 in sconto del 27%! MINIMO STORICO

I notebook da gaming sono un'ottima alternativa per chi ha spazio limitato nella postazione di gioco o preferisce una soluzione pronta all'uso, senza dover assemblare un PC desktop, un lavoro che richiede non poco impegno e manualità. Se, dunque, state pensando di acquistarne uno, oppure di regalarlo a Natale a un vostro caro, e desiderate spendere meno di 1.000 euro vi consigliamo l'MSI Thin GF63, oggi disponibile al suo minimo storico di soli 899,00€ invece di 1.2240,00€ su Amazon!

MSI Thin GF63, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'MSI Thin GF63 è particolarmente consigliato a tutti i videogiocatori che desiderano godere anche dei titoli più recenti e pesanti con impostazioni grafiche elevate e gameplay estremamente fluidi. Il display FHD da 15.6" con frequenza di aggiornamento di 144 Hz assicura, infatti, un'azione senza interruzioni o problemi di stuttering, mentre la scheda video NVIDIA RTX 3050 offre prestazioni eccezionali anche nelle partite più intense, sfruttando tecnologie come il ray tracing e funzionalità AI all'avanguardia come il DLSS per elevare al massimo ogni videogioco.

Il notebook, dotato dell'ultimo processore Intel Core i7 con architettura multi-core, offre prestazioni all'altezza degli utenti più esigenti, rendendolo ideale anche per chi vuole lavorare o studiare oltre che dedicarsi al gaming. A completare il dispositivo sono un SSD da ben 512 GB che garantisce velocità di lettura/scrittura super rapide, e la tastiera RGB a 4 zone, la quale conferisce un aspetto accattivante al portatile.

Insomma, l'MSI Thin GF63 è un affare da non perdere, soprattutto a un prezzo così basso: questo notebook non solo promette prestazioni di alto livello, ma anche un'esperienza di gioco coinvolgente e fluida, rendendolo un'alternativa con ben poco da invidiare nei confronti dei modelli più costosi sul mercato. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

