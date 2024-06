Affare! Applica il coupon del 20% su un mouse già scontato del 42%!

Se state cercando un mouse da gaming con un budget di circa 20€, oggi avete l'opportunità di acquistare un modello dal valore di 49,99€ a un prezzo simile. Questa offerta vantaggiosa è disponibile su Amazon e riguarda un mouse da gaming con un design molto vistoso. Oltre a uno sconto del 42%, Amazon offre anche un coupon del 20%, portando così il prezzo complessivo a un livello senza precedenti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

NPHIC IN9, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di un buon mouse per coloro che sono soliti giocare al PC, necessitando di un modello dalle prestazioni elevate e versatile. Con le sue 3 modalità d'uso, che include connessione wireless tramite Bluetooth, USB e via cavo Type-C, questo mouse garantisce assenza di lag e una connessione stabile, adatta sia al gaming sia al lavoro. La possibilità di personalizzare i comandi attraverso i 6 pulsanti programmabili lo rende ideale poi per chi vuole avere il massimo controllo su ogni azione, mentre la memoria interna permette di mantenere le configurazioni personalizzate indipendentemente dal dispositivo usato.

Questo modello va ben oltre le esigenze di precisione e personalizzazione, offrendo anche un'ergonomia studiata per proteggere il polso durante le lunghe sessioni d'uso e una gestione intelligente dell'energia, che garantisce fino a 100 ore di durata della batteria in modalità statica. La sensibilità DPI su 6 livelli arriva fino a 10.000, rendendo questo mouse adattabile a vari scenari di utilizzo, dalla grafica professionale al gaming.

Al prezzo di poco più di 20€, questo mouse da gaming comprende anche una politica di garanzia completa, che lo rende un investimento sicuro per chi cerca la migliore tecnologia disponibile per il proprio setup da gioco o lavoro a un prezzo accessibilissimo.

