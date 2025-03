Nuovo nel mondo delle VPN? Inizia con SurfShark e risparmia alla grande

Se siete nuovi nel mondo delle VPN e cercate un servizio affidabile e conveniente, SurfShark è la scelta perfetta. Oggi avete l'opportunità di abbonarvi alla sua VPN premium con un incredibile sconto fino all'86%, ottenendo anche 3 mesi extra di servizio. Questo significa che potete proteggere la privacy online a partire da soli 2,19€ al mese, un prezzo davvero imbattibile per un'esperienza di navigazione sicura e senza limiti. Con SurfShark, potrete accedere a contenuti senza restrizioni geografiche, mantenere la connessione criptata e navigare in totale anonimato ovunque vi troviate, senza dovervi preoccupare di occhi indiscreti o potenziali minacce informatiche.

Vedi offerte su Surfshark

Sconto 86% su Surfshark, chi e perché approfittarne?

L'offerta di SurfShark non si limita solo alla VPN. Con l'abbonamento base, oltre alla protezione della connessione, ottenete anche l'Alternative ID, una funzione pensata per migliorare la sicurezza online mascherando i dati personali. Questo strumento è utile per chi desidera navigare con maggiore anonimato e proteggersi da eventuali minacce informatiche. Alternative ID genera indirizzi email temporanei e pseudonimi per proteggere la vostra identità digitale, impedendo agli hacker e ai servizi di marketing aggressivi di raccogliere e utilizzare le informazioni personali senza il vostro consenso.

Se volete un livello di protezione ancora più completo, potete scegliere i piani One e One+, che includono anche l'Antivirus, il servizio Alert e la funzione Search. L'Antivirus garantisce una protezione costante da malware e virus, offrendo aggiornamenti in tempo reale e una difesa attiva contro minacce sempre più sofisticate. Il servizio Alert avvisa immediatamente se i vostri dati personali vengono compromessi in un data breach, consentendovi di intervenire tempestivamente per proteggere gli account. Con la funzione Search, invece, potete effettuare ricerche private senza lasciare tracce, garantendo una navigazione libera da pubblicità invasive, tracking indesiderato e risultati di ricerca manipolati da algoritmi commerciali.

Grazie a questa offerta limitata, avete l'opportunità di iniziare a usare SurfShark con un investimento minimo e ottenere una sicurezza digitale completa. Non perdete l'occasione di proteggere la privacy online con uno dei migliori servizi VPN sul mercato a un prezzo straordinario. Navigare in sicurezza non è mai stato così semplice e conveniente: con SurfShark potete proteggere tutti i dispositivi con un unico abbonamento, senza limiti sul numero di connessioni simultanee.

Vedi offerte su Surfshark