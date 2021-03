Nvidia, nuove conferme su RTX 3070 Ti e 3080 Ti

Vi avevamo già parlato poco tempo fa delle nuove schede video di Nvidia che saranno lanciate nei prossimi mesi, ovvero delle GeForce RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti. Sul web da qualche ora circolano delle novità riguardo alle specifiche tecniche di queste VGA di fascia alta, che rivelano dei dettagli molto interessanti. I rumor parlano infatti di come Nvidia abbia distribuito di recente ai suoi partner maggiori informazioni sulle specifiche della nuova RTX 3080 Ti, che stando a quanto riportato in rete sarà presentata verso la metà prossimo mese di aprile.

La nuova scheda della casa di Santa Clara sarà dotata di una GPU GA102-225, in controtendenza al dato circolato fino a qualche tempo fa che prevedeva una VGA dotata di GPU GA102-250. Il rumor conferma invece la presenza a bordo di 10240 CUDA Core e di 12GB di VRAM GDDR6X, senza dare modo di scoprire però ulteriori dettagli come consumi, TGP e prezzo di lancio.

Per quanto riguarda la RTX 3070 Ti, le indiscrezioni trapelate vedono una scheda video con a bordo una GPU GA104-400 dotata 6144 CUDA Core, lo stesso numero della RTX 3080 Mobile, con “soli” 8GB di memoria GDDR6X, con lancio ufficiale previsto per la fine del mese di maggio 2021. Come già specificato nelle scorse settimane, entrambe le schede saranno dotate dell’ormai tanto chiacchierato blocco nelle operazioni di mining, anche se ciò molto probabilmente risulterà del tutto inutile: da quando Nvidia ha rilasciato accidentalmente alcuni driver il limitatore è stato compromesso sulla RTX 3060, inoltre sembra possa essere bypassato abbastanza facilmente.

L’aspettativa sarà quella di vedere una Nvidia in grado di arginare con qualche altro stratagemma il fenomeno dilagante e fuori controllo del mining, che oggi più che mai ha messo nel suo mirino non solo il mercato del nuovo ma vede sempre più vivo un aumento dei prezzi anche nel mondo dell’usato. Non ci resta allora che attendere le prossime settimane, che saranno decisive per avere delle ulteriori conferme.