Il NZXT Lift 2 Symm è in offerta su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso! Questo mouse gaming ultra-leggero da soli 58 grammi vi conquisterà con la sua precisione estrema grazie al sensore ottico da 26.000 DPI e alla frequenza di polling da 8K Hz. Oggi potete portarvelo a casa a soli 19,99€ invece di 59,99€, perfetto per chi cerca prestazioni professionali senza compromessi e con un design simmetrico comodo per lunghe sessioni di gioco.

NZXT Lift 2, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Lift 2 Symm è la scelta ideale per i giocatori competitivi che cercano prestazioni al top senza compromessi. Grazie al suo peso piuma di soli 58 grammi, questo mouse è perfetto per chi pratica giochi che richiedono movimenti rapidi e precisi come FPS e battle royale, dove ogni millisecondo conta. Con un polling rate di 8.000 Hz e switch ottici, vi garantirà una reattività fulminea che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Il sensore da 26.000 DPI lo rende inoltre adatto anche ai professionisti della grafica e del design che necessitano di un controllo millimetrico del cursore.

Se avete mani di dimensioni piccole o medie e preferite impugnature fingertip o claw grip, questo dispositivo soddisferà perfettamente le vostre esigenze ergonomiche. Il suo design simmetrico lo rende versatile sia per destrorsi che mancini, mentre le impugnature laterali testurizzate garantiscono una presa salda anche durante le sessioni di gioco più intense. Con uno sconto del 67% che porta il prezzo da 59,99€ a soli 19,99€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera equipaggiarsi con tecnologia gaming di ultima generazione senza svuotare il portafoglio.

NZXT Lift 2 Symm è un mouse gaming cablato progettato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Con i suoi 58 grammi di peso, garantisce movimenti rapidi e precisi riducendo l'affaticamento durante le sessioni più intense. Dotato di un sensore ottico da 26K DPI e una frequenza di polling di 8.000 Hz, questo mouse vi assicura una reattività eccezionale con tempi di risposta di soli 0,125 millisecondi. Gli switch ottici garantiscono 100 milioni di clic, mentre i piedini in PTFE permettono scorrimenti fluidi su ogni superficie.

