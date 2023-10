Odyssey G6, monitor gaming 32" a 240hz a meno di 500€!

Se siete alla ricerca di un monitor che non solo sfoggia un pannello di qualità con tecnologia VA, ma anche frequenze di aggiornamento elevate, come i 240 Hz, vi segnaliamo che su Amazon è stata appena attivata una fantastica offerta sul Samsung Odyssey G6. Si tratta di un monitor da gaming che soddisfa appieno le esigenze tecniche appena menzionate, proprio come il fratello maggiore da noi recensito, ossia il Samsung Odyssey G7.

Il modello in promozione è quello da 32", attualmente disponibile su Amazon a soli 443,80€, un prezzo molto vantaggioso per uno dei migliori monitor da gaming sul mercato. Le sue caratteristiche tecniche sono talmente all'avanguardia da essere sfruttate, in parte, solo dalla piattaforma PC, usata solitamente dagli utenti più esigenti.

Samsung Odyssey G6, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un pannello VA da 32", curvato e con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il Samsung Odyssey G6 rappresenterà l'acquisto perfetto per coloro che desiderano una periferica in grado di offrire immagini cristalline e fluide, raggiungendo le massime prestazioni in abbinamento a un PC ad alte prestazioni. Ciò non vuole dire che i possessori di console saranno tagliati fuori, poiché potranno comunque godere dell'ottima qualità del pannello, anche se con dei limiti sul numero massimo di FPS.

L'Odyssey G6, tuttavia, non è solo un eccellente monitor per PC; grazie alla sua piattaforma simile a quella di una smart TV, si rivelerà ideale anche per chi vuole sfruttare il monitor per guardare contenuti online, proprio come si farebbe con un TV. Sebbene non disponga di un'antenna per la ricezione del segnale TV, il monitor potrà connettersi a internet e permettere l'accesso a YouTube e ad altre app comunemente utilizzate sulle smart TV. Sarà possibile, per esempio, accedere a Samsung TV Plus, che offre contenuti live gratuiti senza la necessità di download o iscrizioni.

Ma torniamo al prezzo, perché è importante sottolineare ancora una volta che gli attuali 443,80€ rappresentano il minimo storico per questo modello. Considerando la sua recente discesa al di sotto dei 500,00€ e il prezzo medio di circa 550,00€, sembra improbabile che il costo scenda ulteriormente. Pertanto, se siete alla ricerca di un monitor di qualità, vi consigliamo di cogliere questa opportunità senza esitare.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

