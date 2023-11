Offerta FOLLE, 2TB di spazio cloud per 1 anno a meno di 10€! (-91%)

Se siete alla ricerca di un modo efficace per archiviare in sicurezza tutti i vostri file, liberando al contempo prezioso spazio di archiviazione sui vostri dispositivi, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta di Internxt in occasione del Black Friday. Con questa promozione, infatti, potrete accedere a ben 2TB di spazio a meno di 10,00€ da usufruire su qualsiasi vostro dispositivo!

Scopri il nostro canale TikTok!

Il piano annuale, fino al 30 novembre, è in offerta a soli 9,71€, per un risparmio del 91%! Ciò vi permetterà, oltre che ottenere i 2TB di storage, di accedere anche agli altri servizi inclusi con Internxt, come la crittografia AES-256 CTR, lo scanner l'antivirus per tutti i file e il controllo delle password.

Internxt, perché sceglierlo?

Internxt rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un'espansione significativa dello spazio di archiviazione senza dover investire in costosi dispositivi fisici. Con la capacità di accedere ai dati da qualsiasi luogo grazie a una connessione internet, questa soluzione si adatta perfettamente a chi è sempre in movimento, permettendovi di spostare e aprire i vostri file da PC, smartphone o tablet.

In aggiunta, se la sicurezza è una delle vostre principali preoccupazioni, Internxt è la risposta perfetta per voi: rispetto a dispositivi fisici come chiavette USB e hard disk, questo provider leader nel settore assicura il massimo livello di protezione informatica attualmente disponibile per i vostri dati. In un mondo in cui la mobilità e la sicurezza sono essenziali, insomma, Internxt si pone come una soluzione affidabile per la gestione dei vostri file.

Grazie all'offerta del Black Friday, come vi abbiamo accennato, potrete spendere solamente 9,71€ per il piano annuale da 2TB invece di 107,88€. Inoltre, anche gli altri piani annuali sono in sconto: quello da 200GB è scontato a 3,77€, mentre quello da 20GB ad appena 0,96€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Internxt dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che terminerà il 30 novembre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Internxt

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!