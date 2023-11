Offerta TOP sul portatile LG Gram da 14"! (-15%)

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon per il Black Friday! Il potente LG Gram 14ZB90R è ora disponibile a soli 799,99€, rispetto al prezzo originale di 946,34€. Questo significa che risparmierai il 15% sul prezzo di listino! Dotato di un processore Intel EVO i5-1340P, 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, questo laptop offre prestazioni eccezionali. La sua leggera struttura in lega di magnesio e Nano Carbon, insieme alla batteria da 72Wh che offre fino a 16 ore di autonomia, lo rende il compagno di viaggio ideale. Affrettati, l'offerta è limitata!

LG Gram 14ZB90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop è vivamente consigliato a professionisti e studenti che richiedono un dispositivo potente, leggero e con lunga durata della batteria. Tiene alla perfezione con le attività di multitasking pesante grazie al suo processore Intel EVO i5 di 13a generazione e alla sua RAM di 16GB DDR4. La memoria SSD di 512GB assicura un avvio veloce e un'ampia capacità di archiviazione. Con una batteria di 72Wh, che garantisce fino a 16 ore di autonomia, questo portatile si adatta perfettamente agli utenti in movimento o a chi passa lunghe ore fuori casa.

Il laptop LG Gram 14ZB90R è un dispositivo estremamente compatto e leggero, con un peso di soli 999 grammi. Dispone di un display anti-glare IPS 14" Full HD con una risoluzione di 1920x1200. La tastiera è retroilluminata con layout italiano e include un accesso rapido con impronta digitale.

Approfittare di questa offerta sull'LG Gram 14ZB90R significa investire in un portatile con prestazioni eccezionali, durevolezza certificata e estrema portabilità a un prezzo davvero competitivo. Con uno sconto significativo dal prezzo originale di 946,34€ a soli 799,99€, è un'opportunità da non perdere per chi cerca un laptop leggero ma potente. Con le sue specifiche di alto livello e la sua costruzione robusta, è un investimento sicuro e affidabile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!