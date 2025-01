Oltre a darti accesso illimitato al web, ExpressVPN oggi include una eSIM gratuita

ExpressVPN continua a distinguersi come uno dei migliori servizi di rete privata virtuale, offrendo non solo accesso illimitato e sicuro al web, ma anche nuove e vantaggiose promozioni. Oggi, gli utenti possono beneficiare di un'offerta imperdibile: una eSIM gratuita inclusa nel pacchetto, perfetta per chi necessita di una connessione stabile e sicura ovunque si trovi. Questa soluzione aggiunge valore a un servizio già apprezzato per la sua velocità, affidabilità e capacità di proteggere la privacy online.

Offerta ExpressVPN, perché approfittarne?

La eSIM, offerta in collaborazione con Holiday.com, fornisce 5GB di dati, una quantità ideale per chi viaggia o desidera rimanere connesso a lungo. Questo bonus tecnologico rende ExpressVPN un servizio ancora più interessante per coloro che sono sempre in movimento, soprattutto all'estero. Non si tratta solo di navigazione sicura, ma anche di una soluzione pratica e innovativa per accedere a internet senza bisogno di una SIM fisica.

Inoltre, ExpressVPN propone ulteriori incentivi per chi sceglie i suoi piani a lungo termine. Con il piano di abbonamento biennale, gli utenti ottengono ben 4 mesi extra gratuiti, mentre coloro che optano per il piano annuale ricevono comunque 3 mesi aggiuntivi. Per chi cerca un equilibrio tra convenienza e prestazioni, è un'offerta che non può essere trascurata. A rendere tutto ancora più allettante è lo sconto fino al 61% applicabile sui vari piani, che consolida ExpressVPN come una delle opzioni più convenienti sul mercato.

Attivare queste promozioni è semplice e rapido, confermando l'impegno di ExpressVPN a offrire un'esperienza utente facilitata. Con un pacchetto che unisce accesso illimitato al web, dati mobili tramite eSIM gratuita e vantaggi esclusivi sui piani di abbonamento, ExpressVPN si afferma come il servizio ideale per chi desidera navigare con sicurezza, comodità e risparmio.

