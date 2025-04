Non è un errore di prezzo: questa RTX 5070 costa davvero così poco

Se siete alla ricerca di una scheda video di fascia medio-alta, la nuova RTX 5070 rappresenta una scelta interessante per coloro che desiderano un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e un prezzo più accessibile rispetto alle top di gamma. Tra le diverse proposte disponibili sul mercato, la Palit RTX 5070 Infinity spicca non solo per le sue prestazioni, ma anche per un prezzo che, oggi, è davvero competitivo rispetto alla media del settore. La Palit Infinity viene effettivamente venduta a 617,99€, ovvero sotto il prezzo consigliato al pubblico (MSRP).

Palit RTX 5070 Infinity, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prezzo più basso rispetto al valore ufficiale è una rarità nel mercato delle schede video, dove i prezzi tendono a rimanere relativamente stabili o addirittura a salire con l’aumentare della domanda. La possibilità di acquistare una GPU di fascia medio-alta a meno del suo MSRP potrebbe sembrare un'opportunità irripetibile, soprattutto considerando il contesto economico attuale e le difficoltà di reperimento di altre schede video.

Con l'architettura Ada Lovelace di Nvidia e una potenza di calcolo che consente di affrontare senza problemi le risoluzioni più elevate, questa scheda video è perfetta per chi desidera giocare a 1440p con dettagli elevati o spingersi fino al 4K, magari con qualche compromesso sulle impostazioni grafiche più pesanti. Inoltre, la versione Infinity di Palit è conosciuta per il suo sistema di raffreddamento avanzato, che garantisce temperature contenute anche durante le sessioni di gioco più intense, il tutto mantenendo un livello di rumore relativamente basso.

Se stavate cercando una scheda video potente ma con un occhio al budget, la Palit RTX 5070 Infinity potrebbe rappresentare l’opportunità che stavate aspettando. Le prestazioni elevate e il prezzo competitivo la rendono un’ottima alternativa per chi non vuole spendere cifre da capogiro per le varianti più costose della serie RTX 5000. Tenete presente che le scorte potrebbero esaurirsi velocemente, quindi vi consigliamo di agire prontamente se volete approfittare di questa offerta. Le occasioni come questa sono rare nel mercato delle GPU, e una volta esaurite le disponibilità, potrebbe non esserci una seconda possibilità di acquistare una RTX 5070 a questo prezzo.

