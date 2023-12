Parte AK XMAS! Tantissimi sconti su PC e periferiche gaming

Se volete concludere l'anno aggiornando il vostro PC o acquistarne uno nuovo, gli sconti delle festività natalizie di AK Informatica vi consentiranno di farlo risparmiando cifre sostanziose. Fino al 7 gennaio 2024, potrete infatti approfittare di sconti su un'ampia gamma di prodotti hardware, che spaziano dai singoli componenti a pacchetti completi contenenti tutto il necessario per un'esperienza di gioco al PC appagante.

Vedi offerte su AK Informatica

Offerte AK XMAS, perché approfittarne?

La promozione AK XMAS è buona non solo in ottica risparmio, ma anche come garanzia di acquistare componenti o PC dalle prestazioni ottime. I prodotti in offerta coprono una vasta gamma di esigenze, dai singoli componenti ai pacchetti completi per coloro che cercano un computer pronto all'uso. Insomma, potrete far fare al vostro PC un significativo salto delle prestazioni, facendolo stare al passo con le ultime tecnologie informatiche.

Se intendete acquistare componenti o PC di fascia alta, approfittarne è ancora più indicato, perché gli sconti si fanno più interessanti man mano che la spesa aumenta. Si parte con un minimo del 2% per ordini da almeno 500,00€, percentuale che si applica anche ai PC AK RIG, sui quali otterrete anche un buono da spendere tra il 22 gennaio e il 31 marzo 2024 sempre su AK Informatica. Il buono può essere di 50,00€, 100,00€ o 200,00€, a seguito di una spesa rispettivamente fino a 1.499€, tra 1.500€ e 2.999€ e oltre 3.000€.

Grazie alla collaborazione con i migliori marchi del settore, AK Informatica mette a disposizione anche i cosiddetti Bundle Game Pack, ossia dei pacchetti che comprendono monitor e periferiche. Abbinando uno di questi bundle a un PC AK RIG, lo sconto passa dal 2% al 5% al carrello, mantenendo inalterato il funzionamento del buono sconto fino a 200,00€.

Nonostante acquistare online sia più comodo, vale la pena sottolineare che se vi trovate nei pressi di Azzano San Paolo, potete andare direttamente allo store fisico, dove riceverete un ulteriore 5% di sconto sulla spesa totale su tutti i prodotti. Di seguito vi lasciamo una raccolta di link che raggruppano le migliori offerte e i migliori prodotti, tra cui spiccano anche alcune delle migliori schede video.

PC Gaming AK RIG: i migliori componenti assemblati da professionisti con garanzia di 3 anni!

i migliori componenti assemblati da professionisti con garanzia di 3 anni! AK GAME PAcK: nuovissimi bundle selezionati composti da monitor e periferiche gaming da abbinare al PC!

nuovissimi bundle selezionati composti da monitor e periferiche gaming da abbinare al PC! AK GIFT CARD: per un regalo anche dell'ultimo minuto!

per un regalo anche dell'ultimo minuto! TIME ATTAcK: promozioni selezionate solo per pochi giorni e in quantità limitate!

promozioni selezionate solo per pochi giorni e in quantità limitate! OFFERTE TOP: le migliori offerte del sito per il periodo natalizio!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su AK Informatica

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!