Partono i SUPER SCONTI HP Store! Sconti fino al 20% con questi coupon!

Spesso si tende ad acquistare su store come Amazon ed eBay, sia per motivi di comodità che di convenienza. Tuttavia, grazie ai coupon rilasciati dall'HP Store, acquistare prodotti informatici direttamente dal sito del produttore potrebbe rivelarsi la scelta migliore. Fino al 30 giugno, HP offre infatti 3 coupon che garantiscono sconti del 10%, 15% e 20% utilizzando i codici "MAXI10", "MAXI15" e "MAXI20". Questi coupon sono validi per l'acquisto di PC completi, notebook, monitor e varie periferiche, tutti facilmente reperibili sulla pagina promozionale dell'HP Store.

Maxi sconti HP, perché approfittarne?

I vantaggi di acquistare oggi direttamente da HP Store sono molteplici. Innanzitutto, si può beneficiare di un risparmio notevole grazie agli sconti proposti, che rendono l'acquisto ancora più conveniente. Inoltre, la garanzia e l'affidabilità offerte da HP assicurano che i prodotti siano autentici e supportati da un'assistenza clienti dedicata. La varietà di scelta sul sito HP è ampia, comprendendo gli ultimi modelli di PC, notebook e periferiche, permettendo agli utenti di scegliere tra le opzioni più recenti e avanzate.

Un esempio lampante di queste offerte è il monitor gaming HP OMEN 27u. Questo monitor, originariamente venduto a 829,99€, è già stato recentemente scontato da HP al miglior prezzo di 602,98€. Utilizzando il coupon "MAXI10", è possibile acquistarlo a soli 535,98€. Come intuibile dal prezzo, si tratta di un modello di fascia alta, ideale per i gamer e per chi cerca prestazioni superiori alla media.

È dotato di un pannello 4K HDR a 144Hz, garantendo immagini nitide e fluide anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, dispone di LED RGB e audio integrato. Acquistare l'HP OMEN 27u con l'attuale sconto significa non solo ottenere un monitor di qualità a un prezzo competitivo, ma anche beneficiare dei servizi aggiuntivi offerti dall'HP Store. Questi includono la spedizione gratuita in 2 giorni lavorativi e la possibilità di pagare a rate con Klarna.

