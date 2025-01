Precisione e comfort a portata di mano con questo mouse gaming wireless, oggi a un SUPER PREZZO!

Se state cercando un mouse gaming wireless versatile, preciso e dal design ergonomico, questa è l'occasione perfetta. Infatti, il mouse gaming wireless NPHIC è disponibile su Amazon a soli 30,59€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 35,99€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco con un dispositivo dalle caratteristiche avanzate. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse wireless per ulteriori consigli.

Mouse gaming wireless NPHIC, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse si distingue per la sua tecnologia Tri-Mode, che permette di connettersi via Bluetooth 5.0, wireless a 2.4 GHz e cablato tramite Type-C, garantendo una latenza minima e una stabilità eccellente. Che siate gamer competitivi, professionisti o studenti, potrete sfruttare un DPI regolabile fino a 10.000 per adattarlo a qualsiasi scenario.

Il design ergonomico è pensato per lunghe sessioni di utilizzo, con una forma che riduce l'affaticamento del polso e una superficie resistente alle impronte digitali. Inoltre, la presenza di 6 pulsanti programmabili consente una personalizzazione completa attraverso il driver dedicato per Windows, mentre la memoria integrata permette di mantenere le impostazioni anche quando si cambia dispositivo.

Uno degli aspetti più interessanti di questo mouse da gaming senza fili è la sua gestione intelligente dell'energia. Dopo 3 minuti di inattività entra in modalità statica, mentre dopo 10 minuti passa a modalità sonno profondo, massimizzando la durata della batteria. In modalità statica, il mouse può durare fino a 100 ore di utilizzo e, per chi non vuole interrompere il gioco, supporta la ricarica durante l'uso grazie alla connessione cablata.

La precisione è un altro punto di forza, con un campionamento a 1000 Hz che assicura tempi di risposta immediati. La frequenza di rapporto è regolabile tra 125-250-500-1000 Hz, adattandosi alle diverse esigenze di utilizzo. Inoltre, il mouse è compatibile con Windows, MacOS, iOS e Android, rendendolo perfetto per laptop, PC, tablet e smartphone.

Grazie alla sua garanzia completa, che include rimborso entro 45 giorni, sostituzione entro 12 mesi e supporto tecnico a vita, l'acquisto è ancora più sicuro. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon e approfittate del prezzo scontato di 30,59€ per portarvi a casa un mouse gaming wireless di qualità!

Vedi offerta su Amazon