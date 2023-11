Prezzo TOP per la tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac! (-42%)

Se quello di cui avete bisogno è un'ottima tastiera wireless per il vostro Mac, e volete approfittare delle offerte del Black Friday 2023 per effettuare un'acquisto conveniente e sensato, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, relativa l'ottima tastiera Logitech MX Keys Mini per Mac, un prodotto wireless e dall'aspetto minimal, compatibile con praticamente qualsiasi prodotto Apple, ed oggi in sconto a soli 74,99€ invece dei 129,00€ originariamente richiesti dal produttore.

Logitech MX Keys Mini, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera ideale da acquistare per qualsiasi utente che utilizzi principalmente i vari sistemi operativi Apple, disponendo, magari, non solo del classico iPhone, ma anche di iMac o iPad, e per questo desideroso di acquistare un prodotto unico che possa funzionare in modo preciso tanto con macOS, quanto con iPadOS e iOS. Grazie ai tasti leggermente concavi progettati per adattarsi alla forma delle dita, questa tastiera è tanto bella da vedere quanto comoda da usare, ed è l'oggetto ideale per chi, ad esempio, è in costante mobilità, e cerca un prodotto con cui lavorare dignitosamente su iPad in qualsiasi circostanza.

Dotata di un sistema di illuminazione intelligente, che si adatta alle condizioni di luce ambientale, è inoltre dotata di funzionalità per una facile transizione tra diversi dispositivi, rendendola un must per chi spesso passa da un Mac all'altro o all'iPad.

Ricaricabile tramite USB-C, è in grado di accompagnarvi per la bellezza di 10 giorni con una sola ricarica qualora utilizziate il sistema di retroilluminazione che, se invece disattivo, porterà la durata massima addirittura ai 5 mesi con una singola ricarica, proponendosi, quindi, come una scelta davvero consigliata per chiunque sia in costante mobilità, sia professionale che non.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Click here

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!