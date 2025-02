Proteggi i tuoi dati con WD My Passport Ultra, oggi in SCONTO!

Se cercate un hard disk esterno portatile che unisca elevata capacità di archiviazione, design elegante e sicurezza avanzata, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, il WD My Passport Ultra da 6TB è disponibile a soli 173,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 199,99€.

WD My Passport Ultra 6TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo disco rigido esterno è la scelta perfetta per chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione per foto, video, documenti e file importanti. Grazie alla capacità di 6TB, avrete sempre a disposizione lo spazio necessario per conservare tutti i vostri dati senza preoccuparvi di dover eliminare file per fare posto a nuovi contenuti.

Uno degli aspetti distintivi del WD My Passport Ultra è il design in metallo, che non solo gli conferisce un aspetto moderno ed elegante, ma ne garantisce anche una maggiore durata nel tempo. Inoltre, la sua portabilità vi permette di portarlo ovunque, mantenendo sempre i vostri file a portata di mano.

Compatibile con PC Windows, Mac, smartphone e tablet grazie al supporto per USB-C, questo hard disk esterno si adatta perfettamente a qualsiasi dispositivo, rendendolo estremamente versatile. Non dovrete preoccuparvi di problemi di compatibilità: WD My Passport Ultra funziona immediatamente con i principali sistemi operativi.

Oltre alla capienza e alla praticità, la sicurezza dei dati è un altro punto di forza. Questo dispositivo include un software avanzato di gestione, che offre protezione contro ransomware, backup automatico e crittografia hardware con protezione tramite password. Potete quindi stare tranquilli sapendo che i vostri file più importanti sono sempre al sicuro.

Grazie allo sconto attuale su Amazon, WD My Passport Ultra da 6TB rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo affidabile, elegante e sicuro a un prezzo vantaggioso. Approfittatene subito prima che l'offerta scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori hard disk esterni per ulteriori consigli.

