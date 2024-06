PureVPN: sconti fino all'82% su tutti e 3 i piani di abbonamento

Se avete bisogno di una VPN che vi permetta di navigare in sicurezza cambiando la vostra posizione virtuale, con il vantaggio aggiuntivo di un gestore di password e una crittografia dei file, PureVPN è da prendere in considerazione. Il provider sta offrendo sconti fino all'82% sui suoi tre piani di abbonamento, rendendo un servizio premium accessibile a tutti. I costi partono da meno di 2€ al mese per il piano Standard, fino a 3,74€ al mese per il piano che include anche un gestore di password e funzioni aggiuntive. Inoltre, tutti i piani includono 3 mesi extra.

Vedi offerta su PureVPN

PureVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

PureVPN è adatta per chi cerca una soluzione completa per la protezione della propria privacy online. Grazie alla sua affidabilità e sicurezza, è ideale per chi viaggia e ha bisogno di accedere a contenuti geo-bloccati o di mantenere sicura la propria connessione su reti Wi-Fi pubbliche. La crittografia avanzata, specialmente con il piano MAX, assicura che le informazioni personali e finanziarie rimangano protette, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

Anche le aziende possono trarre grandi benefici dall'uso di PureVPN, che garantisce una connessione sicura per le comunicazioni aziendali e la protezione dei dati sensibili. Inoltre, è perfetta per chi vuole accedere a servizi di streaming di varie regioni senza restrizioni, mantenendo sempre l'anonimato e la sicurezza durante la navigazione, evitando il tracciamento online.

Il provider permette infine di collegare più dispositivi con un unico abbonamento, risultando ideale per chi utilizza spesso più dispositivi contemporaneamente. Con una gamma estesa di funzioni, velocità di connessione elevate e il supporto tecnico sempre disponibile, PureVPN si posiziona come una delle scelte migliori per chi desidera migliorare la propria sicurezza e privacy online.

Vedi offerta su PureVPN