QNAP QuRouter è un sistema operativo basato su Linux, sviluppato da QNAP Systems, che fornisce funzionalità di rete avanzate per i router prodotti dal noto marchio, come QNAP QHora-322, un router SD-WAN 10GbE con diverse caratteristiche interessanti, come vedremo più sotto.

QuRouter presenta diverse funzionalità ed è progettato per migliorare gestione e controllo della rete, ma anche aspetti come la sicurezza e la larghezza di banda. Con questo sistema operativo, potrete accedere ai vostri NAS QNAP in modo più sicuro, con la possibilità di creare reti virtuali private per l’utilizzo aziendale o personale. In generale, dunque, godrete di una maggiore flessibilità e controllo sulla rete.

Funzionalità principali di QuRouter

Innanzitutto, QuRouter supporta il routing statico e dinamico, con cui potrete configurare le vostre regole di routing per la gestione del traffico della rete. Potrete, quindi, decidere come i pacchetti devono essere inoltrati all’interno della rete, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza della rete stessa.

Inoltre, QuRouter offre il supporto alle VPN (Virtual Private Network). Di conseguenza, avrete la possibilità di creare una connessione sicura tra dispositivi remoti. In sostanza, potrete accedere ai vostri dispositivi NAS, file e servizi da qualsiasi luogo, con una maggiore flessibilità e comodità.

QuRouter supporta anche i protocolli di rete come IPv4 e IPv6, che vi permettono di configurare e gestire le vostre reti utilizzando gli indirizzi IP più recenti e supportati, per reti più moderne e pronte alle evoluzioni future.

Le funzioni includono anche quelle relative alla Quality of Service (QoS) per la gestione della larghezza di banda: potrete assegnare priorità al traffico in base alle vostre esigenze, ad esempio assegnando una maggiore larghezza di banda per i servizi di streaming video rispetto al traffico di navigazione web. Ne otterrete una migliore esperienza utente, evitando problemi di congestione della rete.

In termini di gestione LAN/WAN, QuRouter supporta 10GbE, Wi-Fi 6, e Wi-Fi mesh per una rete wireless a copertura elevata.

Sicurezza

In termini di sicurezza QuRouter è dotato di un firewall integrato con cui gli utenti possono creare regole specifiche per proteggere la propria rete da attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e altre minacce. Inoltre, QuRouter supporta il protocollo VLAN (Virtual LAN) per la creazione di reti virtuali private sia in ambito aziendale che personale, offrendo un livello aggiuntivo di sicurezza.

In aggiunta QuRouter offre una funzione di accesso remoto sicuro tramite SSL (Secure Socket Layer), con cui è possibile accedere ai dispositivi NAS in modo sicuro da qualsiasi luogo, utilizzando un browser web o un’applicazione client. Ciò garantisce che i dati scambiati tra client e server siano crittografati, al sicuro da possibili intercettazioni da parte di terzi.

Con l’autenticazione a più fattori, QuRouter prevede l’accesso protetto ai dispositivi NAS tramite diversi metodi di autenticazione, come password, impronte digitali e codici di sicurezza.

Infine, QuRouter fornisce una funzione di accesso remoto sicuro tramite SSL (Secure Socket Layer). SSL è un protocollo di sicurezza che consente di creare una connessione protetta tra un client e un server. Quando si utilizza una connessione SSL, tutti i dati scambiati tra il client e il server sono crittografati, il che significa che i dati non possono essere intercettati da terze parti.

In QuRouter l’accesso remoto sicuro tramite SSL consente agli utenti di accedere ai propri dispositivi NAS in modo sicuro da qualsiasi luogo, utilizzando un browser web o un’applicazione client. Ciò significa che gli utenti possono accedere ai propri file, cartelle e servizi anche quando non si trovano fisicamente nella stessa rete.

L’accesso remoto sicuro tramite SSL è particolarmente utile per le aziende con dipendenti che lavorano in remoto o per gli utenti che desiderano accedere ai propri dispositivi NAS mentre si trovano in viaggio.

I vantaggi di QuRouter

In termini di vantaggi il sistema operativo QNAP QuRouter offre funzionalità avanzate come la gestione dei contenuti, la protezione della rete, la virtualizzazione ed è basato su Linux, consentendo così una maggiore flessibilità e controllo rispetto ad altri sistemi. Inoltre, QNAP QuRouter presenta un’interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di app di terze parti, con cui potrete ampliare notevolmente le funzionalità disponibili.

Queste caratteristiche lo rendono la soluzione ideale per le aziende e per gli utenti avanzati, che cercano un maggior controllo e personalizzazione delle loro reti.

Router QNAP e QuRouter

Il sistema operativo QuRouter è pensato per ottimizzare l’uso dei router QNAP. Ad esempio, QHora-322 è dotato di tre porte 10GbE e sei porte 2,5GbE e il vantaggio principale di QuRouter, in questo caso, è che vi permette di configurarle tutte in modo separato, dato che sono indipendenti.

Ma come è noto, QNAP è un’azienda che propone anche degli ottimi dispositivi NAS. Coniugando il meglio di questi due mondi, QMiroPlus-201W unisce un router Mesh Wi-Fi AC2200 e un NAS dotato di porta 2,5GbE e permette di configurare una VPN in pochi passi, sempre grazie all’estrema versatilità garantita dal sistema operativo QuRouter.

Questi sono solo due esempi di come il sistema operativo sviluppato da QNAP consenta di sfruttare al massimo e al meglio sia le unità NAS che i router prodotti dall’azienda. Inoltre, se avete dimestichezza con i prodotti del marchio, avrete già sentito parlare di SD-WAN.

SD-WAN

Con la SD-WAN intendiamo l’applicazione alle reti WAN di tecnologie di networking basate su software. Il principio fondante è quello di abbattere i costi e le complessità di gestione e altri vantaggi come l’ottimizzazione del software-as-service.

Tra i vantaggi principali di questo nuovo standard c’è la capacità di instradare il traffico sempre sulla rete migliore, usando diverse connessioni in modo dinamico ed eliminando così jitter e perdite di pacchetti, che influiscono negativamente sull’uso delle applicazioni. E i router avanzati di QNAP come QHore-322 sfruttano al meglio questa nuova tecnologia che, in tandem con le funzioni offerte da QuRouter, offre agli utenti ulteriori benefici, come una gestione di rete avanzata e ricca di funzionalità.

Un altro strumento fondamentale offerto da QNAP per gestire al meglio la SD-WAN è QuWan Orchestrator che arricchisce ulteriormente la libreria di tool messi a disposizione dall’azienda per i propri utenti.