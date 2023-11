Questa chiavetta USB da 128GB oggi costa POCHISSIMO! (-38%)

Scopri l'offerta imperdibile di Amazon per il Black Friday sulla Kingston DataTraveler Exodia M da 128GB. Questa pendrive, con il suo design con cappuccio removibile e l'anello di aggancio, è l'accessorio ideale per chi cerca praticità e affidabilità. Compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS, è disponibile a soli 9,87€ anziché 15,99€. Approfittate subito di questa opportunità e risparmiate il 38% sul prezzo originale! Inoltre, acquistandone 4 o più risparmierete un ulteriore 5%!

Kingston DataTraveler Exodia M, chi dovrebbe acquistarla?

La Kingston DataTraveler Exodia M è una PenDrive USB 3.2 con 128GB di capacità. Rispetto ad altre unità flash USB, si distingue per il suo elegante design nero e rosso con cappuccio removibile che protegge il connettore USB. E' compatibile con i sistemi operativi Windows 11, 10, MacOS (v.10.15.x+), Linux (v. 4.4+) e Chrome OS, per cui è davvero molto versatile.

L'offerta su questo prodotto è altamente consigliata a tutti coloro che cercano un dispositivo di storage portatile robusto, affidabile e con un grande rapporto qualità-prezzo. La capacità di 128GB offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e qualsiasi altro tipo di file. Perfetto per studenti e professionisti, la penna USB Kingston soddisfa la necessità di avere i propri file sempre a portata di mano, soprattutto mentre si viaggia. Inoltre, grazie all'anello di aggancio, può essere facilmente appesa a un portachiavi.

Con un prezzo di appena 9,87€, la Kingston DataTraveler Exodia M si presenta come un'ottima opportunità per chiunque abbia bisogno di un dispositivo di archiviazione efficace, robusto e conveniente. Sul mercato difficilmente troverete un prodotto con la stessa capacità e velocità di trasferimento dati a un prezzo così competitivo, per cui vi consigliamo vivamente di cogliere questa occasione il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

