Un SSD da 1TB sotto i 70€ sembra consueto, ma non per questo modello

Nel mondo delle memorie SSD, un modello da 1TB sotto i 70€ potrebbe sembrare una proposta comune, ma non per l’SSD MOVE SPEED HB7450. Questo modello, disponibile su Aliexpress a 72€, rappresenta un'alternativa interessante rispetto ai modelli più noti, grazie a caratteristiche tecniche e a un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, il portale offre periodicamente sconti e coupon (come oggi) che permettono di abbattere ulteriormente il costo, rendendo questo SSD un'opzione da non sottovalutare per chi cerca prestazioni elevate.

MOVE SPEED HB7450, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MOVE SPEED HB7450 è equipaggiato con una tecnologia all’avanguardia che lo rende uno dei modelli più veloci della sua categoria. Grazie al supporto della tecnologia PCIe 4.0, l’SSD offre velocità di lettura fino a 7450 MB/s e velocità di scrittura fino a 6800 MB/s. Queste prestazioni consentono di ridurre sensibilmente i tempi di caricamento nei giochi, nonché di velocizzare il trasferimento di file pesanti. Il risultato? Un'esperienza utente fluida, anche durante le sessioni di gioco più intense o quando si lavora con grandi quantità di dati.

Una delle principali preoccupazioni con gli SSD ad alte prestazioni è il surriscaldamento. Il MOVE SPEED HB7450 affronta questo problema in modo efficace grazie a un dissipatore di calore composito di grafene integrato da 1 mm, in grado di ridurre la temperatura del chip di ben 10 gradi durante l’utilizzo. Questo sistema di raffreddamento impedisce il rischio di rallentamenti o inceppamenti causati da temperature elevate. Inoltre, il prodotto include un dissipatore di calore esterno e una vite, offrendo una soluzione completa per un raffreddamento ottimale, anche in caso di uso intenso.

Non solo prestazioni eccellenti, ma anche una lunga durata: l’SSD MOVE SPEED HB7450 ha superato rigorosi test di qualità, tra cui test di invecchiamento a temperature estreme e test di prestazioni continui, dimostrando così una stabilità a lungo termine. Con una garanzia di 5 anni, è possibile stare tranquilli sulla sua affidabilità. Inoltre, per chi è alla ricerca di un'unità per ampliare lo spazio di archiviazione della propria PS5, il MOVE SPEED HB7450 è compatibile con questa console, grazie al suo fattore di forma M.2 2280 (80 mm).

Vedi offerta