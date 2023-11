Questa stampante multifunzione HP non è mai costata così poco! (-22%)

Se siete tra i molti che ormai lavorano da casa o se avete un piccolo ufficio, sicuramente avrete bisogno di una delle migliori stampanti multifunzione per ogni esigenza. Durante questo Black Friday vi segnaliamo lo sconto sulla stampante multifunzione HP Laser Tank 1604w 381L0A Smart che scende al prezzo scontato di 179,99€, con un sconto del 22% sul prezzo di listino.

Stampante multifunzione HP Laser Tank 1604w, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante multifunzione HP Laser Tank 1604w 381L0A è perfetta per gli uffici e professionisti che necessitano di stampare grandi quantità di documenti in bianco e nero. Il suo serbatoio di toner integrato già preinstallato permette di stampare fino a 5000 pagine, ottimizzando così notevolmente i tempi di lavoro. Inoltre, la possibilità di rifornire il toner in soli 15 secondi contribuisce ad aumentare ancora di più la produttività. La stampa fronte-retro manuale in bianco e nero e la scansione A4 consentono grande versatilità nelle operazioni.

L'HP Laser Tank 1604w 381L0A è una stampante multifunzione intelligente con serbatoio toner integrato. Gode di una velocità di stampa di 22 ppm nel formato A4 e offre una scansione A4. Dispone di connettività Wi-Fi di banda doppia con ripristino automatico, di una porta USB 2.0 ad alta velocità e di Wi-Fi Direct. Ha un pannello di controllo LCD con icone, spie e pulsanti. È compatibile con toner originali HP 153A e 153X.

Il prezzo di listino della stampante multifunzione HP Laser Tank 1604w 381L0A è di 229,90 euro ma, grazie all'offerta in corso, è possibile acquistarla a soli 179,99 euro. Una soluzione pratica e conveniente per chi ha bisogno di stampare spesso. Un ottimo investimento per gli uffici o i singoli professionisti che richiedono una stampante di

grande affidabilità.

