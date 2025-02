Questa Tastiera Bluetooth pieghevole ProtoArc oggi vi costa SOLO 70€!

Se state cercando una tastiera Bluetooth pieghevole versatile, pratica e compatta, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. La ProtoArc XK01 TP è disponibile a soli 49,99€, con un sconto immediato di 20€ sul prezzo originale di 69,99€ grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'occasione perfetta per chi desidera una tastiera portatile di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Tastiera Bluetooth pieghevole ProtoArc, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa tastiera wireless è progettata per offrire il massimo della praticità grazie al suo design a tre pieghe, che consente di riporla comodamente in borsa senza occupare spazio. Il layout italiano QWERTY con 88 tasti a grandezza naturale garantisce un'esperienza di digitazione fluida e precisa, paragonabile a quella di un laptop. La presenza di una fila di tasti di scelta rapida rende il lavoro ancora più veloce e produttivo.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tastiera è l'integrazione di un trackpad multi-touch, che permette di controllare il cursore senza bisogno di un mouse. Questa funzionalità è perfettamente compatibile con i sistemi Windows e iOS e supporta diversi gesti touch per migliorare l'efficienza del lavoro. Per gli utenti iPad, è sufficiente attivare la funzione "AssistiveTouch" per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del trackpad.

ProtoArc XK01 TP supporta la connessione Bluetooth 5.1 e permette di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente, rendendola perfetta per chi lavora su più piattaforme, come iPad, iPhone, dispositivi Android, laptop e computer Windows o Mac. Il passaggio tra un dispositivo e l'altro avviene con un semplice tocco, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni.

L'autonomia è un altro punto di forza: con una batteria ricaricabile da 300 mAh, la tastiera offre fino a 120 giorni di standby. Dopo 60 minuti di inattività, entra automaticamente in modalità risparmio energetico, mentre la riattivazione avviene premendo qualsiasi tasto. Inoltre, il pratico sistema di accensione e spegnimento automatico funziona semplicemente piegando e dispiegando la tastiera.

Oltre alla funzionalità, la tastiera si distingue per il suo design elegante in colore grigio e la costruzione resistente, pensata per durare nel tempo. Grazie alle dimensioni compatte (21,49 x 11,89 x 1,98 cm), è ideale per chi viaggia spesso, sia per motivi di lavoro che di svago. Insieme alla tastiera, è incluso anche un supporto per smartphone e una borsa in pelle PU, che la proteggono durante il trasporto.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon e approfittate dello sconto di 20€ per acquistare la ProtoArc XK01 TP a soli 49,99€. Un investimento intelligente per chi cerca una tastiera compatta, efficiente e versatile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere wireless per ulteriori consigli.

