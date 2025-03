Questo potente notebook gaming è tornato al suo MINIMO STORICO! Affrettatevi!

Se state cercando un notebook gaming potente e all'avanguardia, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, Acer Nitro 17 è disponibile a soli 1.699€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 1.909€, tornando così al suo minimo storico. Una promozione da non perdere per chi desidera un laptop dalle prestazioni elevate e un comparto hardware di ultima generazione.

Acer Nitro 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Nitro 17 è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 8945HS, che grazie all'integrazione dell'IA Ryzen garantisce performance superiori e una gestione ottimizzata delle risorse. I 16GB di RAM DDR5 e l'SSD da 1TB assicurano una velocità di caricamento eccezionale, ideale per affrontare qualsiasi titolo senza lag o rallentamenti.

Per gli amanti del gaming, il display QHD da 17.3 pollici con refresh rate di 165 Hz offre una fluidità e una nitidezza senza pari. La copertura DCI-P3 al 100% e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC garantiscono colori vibranti e immagini prive di tearing. Il tutto è supportato dalla NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria GDDR6, una scheda grafica in grado di gestire al meglio anche i giochi più esigenti, sfruttando tecnologie all'avanguardia come il DLSS 3.5 e il ray-tracing avanzato.

Oltre alle prestazioni, Acer Nitro 17 punta anche sulla qualità audio e il comfort d'uso. Grazie alla tecnologia Purified Voice 2.0, il sistema di riduzione del rumore basato su intelligenza artificiale assicura comunicazioni cristalline in-game, eliminando i suoni di fondo. La tastiera RGB a 4 zone è completamente personalizzabile, offrendo un'esperienza immersiva e adattabile a ogni stile di gioco.

Per chi desidera massime prestazioni e versatilità, Acer Nitro 17 rappresenta un'opzione imperdibile, ora disponibile al prezzo più basso di sempre. Affrettatevi a cogliere l'occasione prima che la promozione scada! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon