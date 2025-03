Questo desktop gaming con RTX 4060 non è mai costato COSI' POCO!

Se state cercando un PC da gaming performante e a un prezzo imbattibile, questa offerta su Amazon è l'occasione perfetta. Infatti, il gaming desktop Lenovo LOQ è disponibile a soli 829€, con un incredibile sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente di 999€. Un’opportunità unica per portarsi a casa un sistema da gioco avanzato con una RTX 4060, al prezzo più basso mai registrato!

Lenovo LOQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Lenovo LOQ è progettato per offrirvi il massimo delle prestazioni nei giochi AAA più recenti. Il cuore pulsante del sistema è il potente Intel Core i5-13400F, un processore con 10 core (6P + 4E) e 16 thread, capace di raggiungere i 4,6 GHz sui core ad alte prestazioni. Questo significa che avrete un’esperienza fluida e senza compromessi, sia nei giochi più esigenti che nelle applicazioni multitasking.

La GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 garantisce una grafica eccezionale con il supporto alle tecnologie Ray Tracing e DLSS, migliorando la qualità visiva e aumentando il frame rate nei giochi più moderni. Potrete godervi un’esperienza di gioco immersiva con dettagli straordinari e prestazioni superiori.

Per garantirvi un caricamento rapido dei giochi e delle applicazioni, Lenovo LOQ è equipaggiato con un SSD PCIe 4.0 da 512GB, che assicura tempi di avvio e caricamento ridotti al minimo. La memoria RAM DDR4-3200 da 16GB (2x8GB) è perfetta per il gaming e il multitasking, ma se avete bisogno di più potenza, potete espanderla fino a 32GB.

Oltre alle prestazioni elevate, questo PC gaming si distingue per il suo design minimalista e sofisticato, con finiture in Raven Black. La confezione include anche una tastiera e un mouse USB Calliope, per un setup pronto all’uso. Sul fronte della connettività, non manca il supporto al WiFi 6E, per connessioni ultra-veloci e stabili, e Windows 11, per un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva su Amazon: Lenovo LOQ è disponibile al minimo storico di 829€, con il 17% di sconto rispetto al prezzo recente di 999€. Un'occasione irripetibile per chi vuole aggiornare la propria postazione gaming con un PC potente, veloce ed espandibile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede video gaming per ulteriori consigli.

