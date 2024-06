Questo hard disk WD da 6TB è versatile, affidabile e in SCONTO! (-18€)

Se siete alla ricerca di un hard disk portatile capace di offrire ampio spazio di archiviazione e sicurezza impeccabile per i vostri dati, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il WD My Passport da 6TB è disponibile per 195,99€, grazie a uno sconto che vi permette di risparmiare 18€ sul dispositivo, il quale è appena tornato disponibile sulla piattaforma. L'offerta a tempo durerà però ancora poche ore, non c'è un attimo da perdere!

Hard Disk WD My Passport da 6TB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD My Passport da 6TB è la soluzione soluzione ideale per chi ha la necessità di gestire grandi volumi di dati in mobilità. La sua capacità di storage di 6TB soddisfa ampiamente le esigenze di fotografi, videomaker, designer e studenti che lavorano con file di grandi dimensioni e richiedono un dispositivo di archiviazione portatile, robusto e affidabile. Grazie alle sue dimensioni ridotte e a un software esclusivo per la gestione di backup e per la sicurezza dei dati, si tratta di un dispositivo che presenta la perfetta combinazione di praticità e protezione!

Nonostante la sua capienza, il dispositivo sta infatti nel palmo di una mano, il che gli garantisce la massima portabilità, perfetta in combinazione con il supporto a PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5, dettaglio non da poco per i gamer. Troviamo all'interno la crittografia hardware AES a 256 bit, che garantisce che i dati rimangano sicuri anche in caso di smarrimento del dispositivo. Ciliegina sulla torta, installando il software Acronis True Image avrete il vostro compagno perfetto per semplificare i backup e proteggervi dagli attacchi ransomware.

Al prezzo attuale di 195,99€, WD My Passport da 6TB offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi desidera un elevato spazio di archiviazione e una protezione non da poco per i propri dati. Fra resistenza, dimensioni contenute e un ottimo software per il backup, abbiamo a che fare con un hard disk a dir poco ottimo. Ricordiamo tuttavia che l'offerta durerà ancora poche ore, permettendovi di risparmiare sull'acquisto fino all'esaurimento.

